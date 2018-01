La Spal beffa l'Inter al 90': finisce 1-1 a Ferrara

Continua il momento di crisi dell'Inter di Luciano Spalletti che non riesce più a vincere. Come a Firenze, i nerazzurri, sono stati ripresi sull'1-1 al 90' dalla Spal di Leonardo Semplici che ha meritato il pareggio. L'Inter ha giocato un primo tempo sottoritmo dove non si è praticamente mai resa pericolosa dalle parti di Meret. Al 90' l'ex canterano del Milan Paloschi, in tuffo di testa, ha condannato all'ennesimo pareggio stagionale la squadra di Spalletti che resta quarta in classifica ma ora rischia di essere agganciata dalla Roma di Spalletti che giocherà stasera contro la Sampdoria.

Primo tempo a bassi ritmi a Ferrara dove entrambe le squadre hanno fatto fatica a creare reali pericoli per Meret e Handanovic. L'occasione più ghiotta della prima frazione è capitata sui piedi di Candreva che al 13' ha provato la conclusione in porta trovando la parata del portiere della Spal. Al 37' Antenucci ha risposto con un tiro potente ma troppo centrale per far male al portiere sloveno dell'Inter, mentre al 45' Icardi ben servito da D'Ambrosio non riesce a trovare la porta e la sua conclusione di destro si perde sul fondo.

Nella ripresa l'Inter passa subito in vantaggio al 49' grazie al goffo q1autogol di Vicari, su cross di Cancelo, che nel tentativo di anticipare Icardi la mette nella propria porta. La Spal risponde con il tiro di Viviani deviato in angolo da Brozovic, al 58' Meret neutralizza in angolo la conclusione di Vecino, mentre al 61' Cancelo va vicino al 2-0 con un bel tiro a giro. La difesa nerazzurra sbroglia bene la matassa al 64', e due minuti più tardi Meret salva in corner sul colpo di testa di Skriniar. Brozovic al 71' chiama ad un altro invervento Meret. aL 76' Kurtic la spara alta da dentro area di rigore e da pochissimi metri dalla porta difesa da Handanovic. Antenucci al 79' la mette bene sulla testa di Paloschi che la mette fuori nonostantte l'uscita a farfalle del portiere sloveno. Vecino all'83' va al tiro dalla distanza ma trova la parata a terra di Meret. Al 90' Paloschi la pareggia con un colpo di testa dell'ex Milan Paloschi che buca Handanovic di testa.