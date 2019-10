Spalletti sibillino: "Io al Milan? No, ho un contratto con l'Inter"

Luciano Spalletti è attualmente disoccupato dopo i due anni passati all'Inter che hanno portato in dote al club nerazzurro due quarti posti con conseguente qualificazione alla Champions League. Il tecnico di Certaldo è ancora sotto contratto fino al 30 giugno del 2021 con la società di viale della Liberazione e dunque è ancora stipendiato da Suning che spera che il suo ex allenatore trovi presto una squadra per alleggerire le sue casse.

Spalletti nei suoi due anni all'Inter ha messo insieme 90 panchine tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League ottenendo 45 vittorie, 26 pareggi e 19 sconfitte. Il suo rendimento è stato altalenante, nonostante l'obiettivo Champions raggiunto in entrambe le stagioni, con la dirigenza che ha deciso di puntare su Antonio Conte per tentare di contrastare lo strapotere della Juventus e ad oggi la scelta si sta rivelando azzeccata da parte di Suning.

L'ex allenatore di Roma e Zenit San Pietroburgo al momento si sta godendo la sua vita di campagna e recentemente è stato accostato, insieme ad altri quattro colleghi, alla panchina del Milan nel caso remoto dovesse saltare Marco Giampaolo. L'allenatore di Certaldo, intercettato da Top Calcio 24 ha parlato in questi termin del suo avvicinamento alla panchina rossonera mostrandosi sibillino nei confronti della sua ex società: "Io al Milan? Che c’azzecco, ho un contratto con l’Inter. Lasciate lavorare Giampaolo, è l’astro nascente del calcio italiano. Ora sono fuori dal mondo del calcio perché mi hanno fatto fuori e voglio restarne fuori. Voi dovreste venire con me a raccogliere un po’ d’uva, avreste più calli nelle mani e vi fareste meno...".

