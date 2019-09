Stalking sulla pallavolista Alessia Orro: arrestato un 53enne

Il suo obiettivo era quello di obbligarla a diventare la sua fidanzata e cercava di raggiungere tale scopo in più occasioni. La vittima in questione è Alessia Orro, giocatrice di pallavolo della Unet Yamamay, perseguitata costantemente da un uomo: lo stalker era presente ad ogni allenamento della 21enne, si era abbonato per le partite e la seguiva pure durante le trasferte. E come se non bastasse chiedeva anche incontri sessuali e su Facebook ripeteva frasi per tentare di dimostrare il suo affetto: " Ti amo ", " Ti desidero ", " Ti voglio ", " Ti pretendo ".

Arrestato

Finalmente l'incubo della giovane pallavolista della Nazionale è terminato: nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha provveduto ad arrestare Angelo Persico. Il 53enne era appena atterrato da un volo proveniente da Olbia, dove la squadra della ragazza aveva disputato un match. Stando a quanto emerso dagli accertamenti degli investigatori, l'uomo in passato aveva già perseguitato altre due donne e, dopo essere stato fermato, era stato trovato in possesso di due coltelli.

Alessia nella tarda serata di ieri ha fornito la sua ultima verbalizzazione raccontando anche il recente ed ennesimo episodio di stalking. Angelo era così invadente che - oltre ad inviare mazzi di fiori e offrire appuntamenti a cena - nelle trasferte soggiornava nello stesso hotel scelto dalla squadra della Orro.

