Steven Zhang carica: "Inter, andiamo a comandare"

L'Inter ha perso inaspettatamente, in casa, contro l'Udinese di Massimo Oddo. Luciano Spalletti e tutto lo staff dirigenziale, però, non sono affatto preoccupati di questo piccolo incidente di percorso che non può minare le certezze di un gruppo che è stato sconfitta per la prima volta dopo 17 giornate di campionato. Ieri sera, tutta la squadra nerazzurra, si è ritrovata per la consueta cena di Natale e nonostante il primato perso in favore del Napoli di Sarri i volti dei giocatori e dello staff tecnico erano distesi e rilassati.

Steven Zhang, figlio del patron dell'Inter Jindong, è sempre presente a tutte le partite, sintomo che Suning vuole essere assolutamente vicino alla squadra 365 giorni all'anno. Il giovane Presidente nerazzurro, a margine della festa di Natale ai microfoni di Inter Tv ha affermato: "L'Inter è pronta, non diciamo più 'Inter is coming', ma 'Inter is ready'. Faccio gli auguri a tutti i fan nerazzurri in giro per il mondo, sempre più fantastici. Siamo carichi, ai tifosi dico 'caricatevi per questo 2018, siate eccitati. Divertitevi e andiamo a comandare".