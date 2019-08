Stipendi Serie A, comanda sempre CR7, secondo Lukaku, terzo de Ligt

Manca una settimana all'inizio della Serie A e 16 giorni alla fine del calciomercato ma è già partito l'inseguimento alla Juventus campione d'Italia da parte soprattutto di Inter e Napoli che proveranno ad insediare i bianconeri allenati da Maurizio Sarri. Azzurri e nerazzurri si sono rinforzati ma la Vecchia Signora resta sempre la squadra da battere dato che nel motore hanno Cristiano Ronaldo che resta sempre il più pagato dell'intera Serie A con 31 milioni di euro netti di stipendio a stagione. Al secondo posto troviamo un giocatore dell'Inter, il neo arrivato Romelu Lukaku che ha sottoscritto un contratto da 8,5 milioni di euro e avrà l'ingrato compito di far dimenticare Mauro Icardi che lascerà quasi sicuramente Milano entro il 2 settembre pena restare in tribuna per l'intera stagione.

Al terzo posto della classifica degli stipendi della stagione 2019-2020, provvisoria, troviamo un altro giocatore della Juventus, il giovane difensore Matthijs de Ligt che percepirà 7,5 milioni di euro netti. Quarto posto per un altro calciatore bianconero il gallese Aaron Ramsey arrivato a parametro zero dall'Arsenal che prenderà sette milioni di euro di stipendio. A braccetto con il 28enne ex Gunners ecco Adrien Rabiot arrivato a parametro zero dal Psg e Paulo Dybala dato in uscita ma al momento ancora sotto contratto del club di Corso Galileo Ferraris. Dietro questo terzetto altri due juventini: Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain a quota 6,5 che precedono Donnarumma del Milan, Koulibaly del Napoli, Douglas Costa, Emre Can e Sami Khedira fermi a quota 6. Chiudono la top 15 Leonardo Bonucci che guadagna 5,5 milioni di euro e Mario Mandzukic che percepisce 5 milioni di euro netti.

