Lo storico triangolo del pallone è tornato

I l triangolo è logico, rientra nella storia del nostro calcio: Torino-Milano-Roma, quattro squadre riassunte nell'ultima commedia dell'anno. Ha convinto la Roma che ha licenziato Fiorentina e Montella; ieri l'Inter ha ribadito doti e virtù contro quello che resta di un club che fu, cioè il Genoa Cricket and Football; oggi Juventus e Lazio mostrano agli arabi di Riad la qualità del football italiano. C'è parecchia roba in campo, crescono le romane, la squadra di Fonseca esibisce due italiani di grandissimo futuro e di presente già certo, Zaniolo ma soprattutto Pellegrini, aumenta vertiginosamente il valore dell'Inter nonostante sfortuna e infortuni che hanno bloccato un'altra coppia di talenti nostrani, Barella e Sensi; Conte aveva parlato di risultato straordinario nel caso di successo sul Genoa, forse intendeva il primo posto e non certamente il risultato ovvio, scontato, contro un avversario sulla zattera. Ma il primato nerazzurro è fattuale, corposo, meritato, il resto è bassa provocazione polemica. La Lazio ha recuperato l'autostima, ogni tanto smarrita, battendo, per la prima volta stagionale, la Juventus e acciuffando la vittoria a Cagliari che la porta a discutere, chiaramente, di champions. Restano i campioni in carica, drogati dai gol di Dybala e Ronaldo. Si preannuncia, dunque, una partita soda con la partecipazione storica delle donne in ogni ordine di posto. Escludo, tuttavia, che i festeggiamenti possano svolgersi in Deera Square, detta anche piazza Chop Chop, luogo storico delle esecuzioni pubbliche. La pena capitale, con crocifissione e decapitazione, fa parte del costume arabo, ma questo non c'entra con la partita di pallone che garantisce milioni. O no?