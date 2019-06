Strisce pedonali

Anche i dati di maggio confermano che il noleggio a lungo termine, non solo per le società, ma anche per i privati, continua a riscuotere grande consenso. Qualche anno fa le aziende di noleggio, in particolare ALD, intuirono che i consumatori iniziavano a concepire le esigenze di mobilità in modo diverso che in passato. La proprietà non era più l'unico modo per possedere un'auto, mentre le varie tipologie di noleggio davano ai consumatori indubbi vantaggi. La certezza della rata, la possibilità di avere una polizza completa, anche nelle città dove le compagnie assicurative nicchiano per ovvi motivi.

Inoltre, in caso di furto, la società di noleggio prende l'onore del recupero e quant'altro, e mette a disposizione una vettura sostitutiva in attesa della decisione del cliente sul da farsi. Oltre a tanti altri vantaggi che inducono a considerare il noleggio a lungo termine un sistema «scaccia pensieri», perché tutti i problemi vengono gestiti dalla Casa a cui ci si è rivolti e al cliente non rimane che tenere l'auto in ordine e fare rifornimento. Da allora è stato un crescendo della domanda. Si calcola che il più potente mezzo di comunicazione del noleggio sia il passaparola. Ne consegue che le società si debbano attrezzare per mantenere le promesse che fanno ai clienti al momento della vendita, per mantenere un'ottima reputazione nel mercato.

Oltre le società di noleggio, ora anche le Case auto si stanno rivolgendo sempre più a questo tipo di contratto, e sfornano continue offerte sul mercato a lungo termine. Tutto perfetto, con un'accortezza, tuttavia: la gestione del contratto di noleggio a lungo termine richiede la mentalità di un'azienda di servizio, più che di una di produzione e vendita. Credo che questo concetto sia chiaro e molti costruttori ormai si considerino gestori della mobilità e si stanno attrezzando per farlo in maniera efficiente. Dai giapponesi di Toyota, ai franco-tedeschi di Psa, al produttore nazionale Fca, al gruppo Volkswagen e altri, si crede molto nel noleggio come canale preferenziale di gestione della mobilità. È fondamentale che la cultura tipica delle aziende di servizio sia rapidamente scaricata a terra, così che i consumatori non perdano fiducia nel noleggio a lungo termine.

*Presidente Areté-Methodos