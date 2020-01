Striscione choc a Trigoria: "Zaniolo zoppo de Roma"

Domani alle ore 18 la Roma di Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi daranno vita ad un derby elettrizzante, molto importante per entrambe per ragioni differenti. I biancocelesti sono in forma stratosferica e favorita per questa partita che in caso di vittoria darebbe ulteriore slancio agli uomini di Inzaghi che sognano di giocarsi lo scudetto fino alla fine con la Juventus di Maurizio Sarri e l'Inter di Antonio Conte. La Roma, invece, ha bisogno di vincere per aumentare l'autostima e per staccare le rivali alla corsa Champions League.

Striscione choc a Trigoria

Tra le due tifoserie, da sempre, non scorre buon sangue e tutto va oltre la rivalità cittadina. La vigilia del derby è stata agitata da uno striscione di poco gusto esposto fuori da Trigoria, centro di allenamento della squadra giallorossa: " Zaniolo come Rocca... zoppo de Roma" (con tanto di sedia a rotella disegnata), chiaro riferimento a Francesco Rocca, soprannominato Kawasaki ed ex calciatore della Roma dal 1972 al 1981 che subì un grave infortunio in carriera con ben cinque operazioni al ginocchio.

Preso di mira

Molti tifosi della Lazio hanno preso di mira Nicolò Zaniolo e sua madre ormai da tempo. Ad inizio stagione, nel derby d'andata, con cori insultanti nei confronti della sexy mamma del giocatore giallorosso Francesca Costa e da un paio di settimane anche contro il giocatore della Roma che contro la Juventus ha subito un brutto infortunio al ginocchio. Contro la Sampdoria, alcuni supporter della Lazio si erano esibiti in un coro poco simpatico: "Salta con noi" e oggi con uno striscione sicuramente poco simpatico. Domani, quasi certamente, il giocatore sarà presente sugli spalti dell'Olimpico ma difficilmente sarà risparmiato a livello verbale dalla tifoseria biancoceleste che ha ormai preso di mira l'ex canterano dell'Inter.

Derby fondamentale

Se per la Lazio la partita è importante per le ambizioni scudetto, per la Roma è tutto diverso. Un pareggio lascerebbe tutto invariato così come una sconfitta che non andrebbe ad intaccare quanto di buono fatto dalla Lazio in questi primi mesi della stagione. Per quanto riguarda la Roma, invece, un successo sarebbe di fondamentale importanza per staccare l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Milan di Stefano Pioli che è risalito fino al sesto posto e che ora dista solo sette punti proprio dai giallorossi che vogliono rimetterli a distanza di sicurezza.

