Uno studio lancia allarme: in 25 anni sono stati 190 gli atleti morti come Astori

Sarebbero 190 i giovani atleti italiani che tra il 1980 e il 2015 sono morti a causa della cardiomiopatia aritmogena, la patologia che ha colpito e ucciso Davide Astori, l'ex capitano della Fiorentina. Su un totale di 700 atleti, sotto i 40 anni, deceduti per morte cardiaca, ben il 27% è stato colpito dalla cardiomiopatia.

I dati sono stati estrapolati da uno studio condotto dall'Università di Padova, in collaborazione con la Regione Veneto, secondo quanto riportato da Dagospia.