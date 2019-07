Sturridge e il furto assurdo: i ladri entrano in casa e gli rubano il cane

Daniel Sturridge è un attaccante inglese di 29 anni che in carriera ha vestito diverse maglie tra cui quelle di Chelsea, Manchester City e Liverpool, con il quale ha anche vinto la recente finale di Champions League contro il Tottenham.

L'ex West Bromwich Albion, attualmente svincolato e libero sul mercato, è stato sfortunato protagonista di un furto avvenuto nella sua abitazione americana di Los Angeles dove alcuni ladri si sono introdotti nel suo appartamento e hanno rubato una cosa inaspettata: il suo cane.

Sturridge ha subito fatto un appello su Instagram per cercare di ritrovare il suo amato amico a quattro zampe: "Siete pazzi! Entrate in casa mia per rubarmi il cane? Ridatemelo!. Qualcuno mi ha rubato il cane, pagherò qualsiasi cifra. Lo rivoglio indietro”.

Il classe '89, nel giro anche della nazionale inglese ha postato anche diverse foto del suo cane e ha raccolto tanta solidarietà da parte dei suoi fan e non solo che si sono uniti a lui in questo momento particolarmente difficile.