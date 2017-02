Suning vuole Conte all'Inter: pronti 15 milioni d'ingaggio e 400 per il mercato

Antonio Conte sta dominando la Premier League con il suo Chelsea. I Blues sono primi con 59 punti ed hanno ben 9 punti di vantaggio sulla seconda, il Tottenham di Mauricio Pochettino. L'Arsenal di Arsene Wenger, stritolato ieri nel derby di Londra è a quota 47, mentre il Liverpool di Jurgen Klopp e il Manchester City di Pep Guardiola sono a quota 46, con i Citenzens che hanno una partita in meno. All'appello manca anche José Mourinho che con il suo Manchester United ha solo 42 punti in classifica con un match ancora da giocare.

Conte, dopo aver fatto faville alla Juventus e molto bene con la nazionale italiana, ha conquistato l'Inghilterra e i tifosi del chelsea nonostante inizialmente le cose con il patron Abramovich non andassero nel verso giusto. Il tecnico leccese ha stregato tutti anche l'Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Suning è pronto a tutto pur di portare Conte sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione: 15 milioni netti per lui per quattro anni più la bellezza di 400 milioni di euro da poter spendere liberamente sul mercato per rinforzare la rosa. Chissà come la penserà Stefano Pioli, sotto contratto fino al 30 giugno, che sta facendo benissimo ed ha riportato l'Inter a soli 5 punti dal terzo posto.