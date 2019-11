Supercoppa italiana, Juventus-Lazio si giocherà a Riad il 22 dicembre

La Juventus di Maurizio Sarri e la Lazio di Simone Inzaghi si contenderanno all'estero la Supercoppa Italiana. La vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia si sfideranno il prossimo 22 dicembre, domenica, in Arabia Saudita, a Riad alle ore 17:45 italiane, (ore 19:45 locali) e la gara sarà aperta liberamente anche alle donne. La sfida si giocherà ancora una volta in Medio Oriente e la sede sarà il King Sand Unversity Stadium.

I due club e i funzionari della Lega calcio si sono già recati in Arabia Saudita per i vari sopralluoghi, per prendere visione dei campi di allenamento, degli alberghi e dello stadio in cui si svolgerà la partita: un impanto da circa 25.000 posti con la diretta televisiva su Rai Uno. Dopo la finale disputata lo scorso anno a Gedda, quest'anno si giocherà a Riad e la cosa positiva è che non ci saranno alcune limitazioni dato che fino all’anno scorso l'ingresso era vietato alle donne che non potevano seguire dal vivo le manifestazioni sportive.

L'anno passato ci furono numerose polemiche visto che aveva fatto discutere che ci fossero settori riservati solo alle donne e molti altri solo agli uomini. Quest'anno, finalmente, il pubblico femminile potrà accedere a qualsiasi settore con le donne straniere che non saranno costrette ad entrare in Arabia Saudita con l'obbligo di dover indossar l’abaya, ovvero il tradizionale copricapo locale. Juventus e Lazio, salteranno dunque i rispettivi impegni di campionato contro Sampdoria e Verona con le due sfide che saranno recuperate nel mese di gennaio del 2020.

La Gsa, General Sports Authority, aveva esercitato l'opzione di ospitare la Supercoppa italiana anche in questa stagione, dato che lo scorso anno aveva siglato un contratto che prevedeva la disputa in Medio Oriente di tre edizioni in cinque anni con un gettone da 7,5 milioni di euro a partita, suddiviso a metà tra le due finaliste, tolto il 10% che finisce nelle casse della Lega calcio.

La Liga spagnola "copiando" la Serie A sta pensando seriamente di traslocare la finale di Supercoppa di Spagna sempre in Arabia Saudita. In Spagna, però, sono divampate le polemiche circa l'opportunità di andare a giocare in un paese sotto accusa per la violazione dei diritti umani e civili. Di questo non si curano affatto le due nazionali di calcio di Argentina e Brasile che il prossimo 15 novembre si sfideranno in amichevole proprio a Riad.

