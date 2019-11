Suso in tackle su Salvini: "Amministra meglio l'Italia, Paese che amo"

Suso è arrivato al Milan a parametro zero dal Liverpool nel gennaio del 2015 all'età di 22 anni. Il calciatore spagnolo proprio nella giornata di ieri ne ha compiuti 26 ed è da oltre 4 anni che condivide gioie e dolori con la squadra rossonera. L'ex Almeria per sei mesi è anche passato al Genoa, da gennaio a giugno del 2016, e proprio in quei mesi è riuscito ad emergere facendosi anche apprezzare al club di via Aldo Rossi che a fine anno l'ha riportato alla base.

Questa appena iniziata è la quarta stagione di Suso al Milan e fino a questo momento il talentuoso esterno d'attacco spagnolo ha messo insieme 147 presenze condite da 24 reti. Il suo rendimento, però, sia nella passata stagione che in questa in corso è calato con i tifosi rossoneri che gli chiedono molto di più che un gol su punizione, decisivo, come quello realizzato contro la Spal di Leonardo Semplici e che ha portato tre punti in dote alla sua squadra.

Suso è finito nel mirino di molti tifosi del Milan che l'hanno fischiato sonoramente a San Siro e che ad un certo punto hanno anche coniato sui social un hastag a lui dedicato #Susout. Il talento spagnolo recentemente ha chiesto pazienza ai tifosi del Diavolo e di fidarsi sia delle sue qualità che di quelle della squadra visto che è pienamente convinto che prima o poi il Milan riuscirà a mettersi alle spalle un periodo negativo.

C'è un tifoso del Milan, però, che ha deciso di pungolare Suso anche nel giorno del suo compleanno e l'ha fatto via social: Matteo Salvini. Il club di via Aldo Rossi, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dell'ex Liverpool e gli ha fatto gli auguri per il suo 26esimo compleanno. Sulla bacheca, insieme a tanti commenti carini per lo spagnolo è apparso quello del leader della Lega Matteo Salvini che punto il giocatore nato a Cadice: "Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di giocare". Suso non ha perso tempo per rispondere entrando in tackle, nonostante in campo non sia uno che faccia tanti falli, per rispondere a Salvini: "Grazie. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio un Paese che amo".

