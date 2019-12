Tamara Ecclestone, ladri nella villa londinese: furto da 60 milioni

L'esclusiva villa londinese di Tamara Ecclestone è stata svaligiata lo scorso venerdì da ladri che hanno messo a segno un colpo da circa 60 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce il tabloid The Sun, poche ore dopo la partenza per le vacanze di Natale in Lapponia insieme al marito Jay Rutland e alla piccola Sophia, tre ladri hanno preso di mira la mega-residenza da 70 milioni di sterline della 35enne, figlia del magnate Bernie Ecclestone, storico patron della Formula Uno. Una villa di 57 stanze nel quartiere di Kensington e sorvegliata 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, situata lungo Billionaire Row, la via dei miliardari di Londra, dove hanno le loro abitazioni anche il petroliere russo Roman Abramovich (quando è a Londra), il sultano del Brunei, l’uomo più ricco della Cina, Wang Jianlin e persino William e Kate. Il colpo è durato solo 50 minuti e la Ecclestone, scrive il tabloid, è "completamente devastata e in choc'' .

Insomma un piano perfetto, quello architettato dai malviventi: entrando dal giardino sul retro e poi fuggendo da una finestra, hanno rubato 50 milioni di sterline di gioielli (per un valore di quasi 60 milioni di euro). Tra i preziosi trafugati ci sarebbero ''orecchini con un grande significato personale'' e un bracciale di Cartier da 80mila sterline che le era stato donato come regalo di nozze dal marito, una collezione di orologi Hublot e Rolex. E poi fili di perle australiane, diamanti griffati, perfino i due anelli di fidanzamento che valgono 300.000 euro, oltre a diamanti, collane e gioielli di ogni tipo. Poi sarebbero stati costretti a fuggire, dileguandosi nella notte londinese per non essere scoperti da una delle guardie di sicurezza che si trovava all'interno dell'abitazione.

Un colpo a dir la verità troppo facile, proprio per questo motivo Scotland Yard sospetta che una talpa abbia favorito l'azione dei malfattori, visto la velocità con cui hanno svaligiato le cassaforti. Intanto una inchiesta è stata aperta dalla polizia londinese e potrebbe dare presto i suoi frutti stato insieme ad un appello affinché chiunque abbia notato movimenti sospetti nell'area intorno alla villa vada di corsa a dirlo agli agenti che si occupano del caso. Dal suo canto Tamara dopo aver incassato il doloroso colpo ha postato una frase sibillina sul suo account Instagram a proposito di ''cose nascoste che prima o poi vengono a galla''.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?