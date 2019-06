Il Tas ha deciso: Milan fuori dall'Europa League 2019-2020

Il Tas di Losanna ha giocato a nascondino con il Milan in queste settimane ma oggi, in maniera repentina e inaspettata, ha emesso il suo verdetto: rossoneri esclusi dall'Europa League per la prossima stagione. In virtù di questa decisione, per il mancato rispetto da pate del club di via Aldo Rossi del fair play finanziario, tutto il lavoro fatto nella passata stagione da Gennaro Ivan Gattuso è stato vano con il Milan che lascerà dunque il posto al tabellone principale di Europa League alla Roma di Fonseca che eviterà dunque i preliminari che invece disputeranno il Torino di Walter Mazzarri.

Ecco il comunicato ufficiale da parte del Tas: "Il Milan è escluso dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club per la stagione 2019/2020 come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del FFP durante i periodi di monitoraggio 2015/2016/2017 e 2016/2017/2018". In virtù di questo procedimento il club rossonero dovrà rivedere le sue ambizioni stagionali, la campagna acquisti ma soprattutto dovrà cercare di raggiungere il prima possibile il pareggio di bilancio per rientrare nei paletti imposti dall'Uefa e questo in vista delle prossime stagioni. Il Milan, però, avrà la chance di giocare solo il campionato con l'obiettivo principale di ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.