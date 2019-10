Taycan «elettrizza» il Porsche Festival

Gabriele Villa

Misano (Rn) La carica delle 1.142. Porsche. E in testa, a guidarle, condottiera «rivoluzionaria» di un futur, entra subito in pista, la nuova Taycan elettrica. Già, in pista, dove tante di Zuffenhausen hanno suggellato le avventure della Casa trionfo e la popolarità del marchio e dove, in una due giorni, ad alta velocità di pulsazioni, si è tenuto il Porsche Festival. L'evento, alla quinta edizione, che Porsche Italia dedica a clienti e appassionati.

A disposizione dei porschisti un ventaglio di proposte allettanti, con il retrogusto sempre e comunque dell'emozione, come i pacchetti «Hot lap», «Sport Experience» e «My Porsche» per le varie attività in pista con la propria auto e per provare a guidare, come si guida davvero in pista, a fianco di piloti professionisti.

Risultato? In 48 ore, praticamente no-stop, si è bruciato il carburante più affidabile e propulsivo: quello dell'amicizia, della passione e dell'adrenalina. È il segreto del Porsche Festival, signore e signori, come ha sottolineato, conversando con noi, l'autorevole apripista della Gran Parata: il direttore generale di Porsche Italia, Pietro Innocenti, al volante proprio della prima, corteggiatissima, Taycan. «C'è molta curiosità, molto interesse per questa nuova vettura e giustamente anche quel giusto livello di scetticismo perche è una tecnologia nuova che ancora rappresenta una nicchia piccolissima del mercato. Ma i nostri clienti e quelli nuovi che sapremo sedurre hanno già capito una cosa: che anche questa è una gran bella Porsche». E agli scettici che cosa risponde? «Li invito a provare l'emozione di guidarla perché sono convinto che l'adrenalina sarà talmente forte da sentirsi come a bordo delle Porsche tradizionali. E ancora di più. Le doti dinamiche della vettura sono straordinarie e l'accelerazione è bruciante, e poi il Dna è quello di Porsche, evidenziato anche dalle linee sinuose e flessuose che rimandano a 911 e Panamera». E il sound? Si sente, e per gustarlo appieno ecco il pacchetto «Porsche electric sport sound» che amplifica il rumore percepito in un mix tra elettrico e termico.

In ogni caso, affollatissimo lo stand dedicato alla mobilità elettrica che con Taycan (760 cv nella variante Turbo) ha ospitato anche 99X, la monoposto che debutterà nel 2020 in Formula E. Nei box e nel Village, all'interno dell'autodromo di Misano, a far da cornice una grande selezione di Porsche d'epoca e moderne. Dalla mitica 917, la prima Porsche a vincere la 24 Ore di Le Mans nel 1970, fino alla hypercar ibrida 918 Spyder del 2014, che acciuffò il record per un'auto di serie al Nürburgring. E con gli occhi sgranati dalla meraviglia davanti a tante Porsche anagraficamente datate e d'ogni valore (alcuni esemplari presenti superavano abbondantemente il milione di euro) oltre 7mila ospiti di ogni età. Perché avere un Porsche in mano, persino in scala 1.18, è già un segno distintivo anche se hai solo 5 anni.