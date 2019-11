Tennis, Atp Finals: Berrettini batte Thiem ed entra nella storia del tennis italiano

Matteo Berrettini, nonostante fosse già eliminato dalle Atp Finals di Londra, scrive comunque un pezzo di storia del tennis italiano. Il 23enne romano, infatti, è il primo azzurro ad aver vinto almeno una partita in questa manifestazione dato che Corrado Barazzutti e Adriano Panatta oltre 40 anni fa non ce l'avevano fatta. Matteo ha giocato una match gagliardo contro Dominic Thiem che nei giorni scorsi aveva spazzato via due fenomeni come Roger Federer e Novak Djokovic, guadagnandosi così l'accesso alle semifinali con una partita d'anticipo.

Berrettini ha vinto con grande autorità contro il numero 5 del mondo con i parziali di 7-6 (3), 6-3 in un'ora e quindici minuti di gioco circa e con questo successo si porta via altri 200 punti ATP per la sua classifica, oltre ad un prize money molto allettante per un eliminato da 185.000 euro. Thiem non è parso brillante come nei due precedenti match contro il numero due e tre del mondo ma grande merito l'ha avuto il tennista romano che è entrato in campo concentrato e senza paura, forse perché non aveva più nulla da perdere. Questa sera Federer e Djokovic si giocheranno l'altro posto in semifinale con il serbo leggermente favorito dato che l'elvetico non è parso in forma sia contro Thiem che contro Berrettini. Il rossocrociato, però, è di casa alle Atp Finals con sei affermazioni: nessuno come lui da quando sono state istituite.

Il match

La partita è scorsa sui binari dell'equilibrio fino al nono gioco quando Berrettini riesce a strappare il servizio a Thiem che fino a quel momento aveva tenuto botta come il romano. Nel decimo gioco, però, il 23enne italiano subisce subito il contro-break e si vola così al tie-break con l'azzurro che imprime subito un grande ritmo salendo fino al 4-0. Matteo non si scompone e riesce a tenere i nervi saldi a cospetto di un avversario più in forma ed esperto e chiude il parziale in suo favore per sette punti a tre.

Nel secondo set Berrettini si porta fino al 3-2 e nel sesto gioco piazza il break decisivo che lo porta sul punteggio di 4-2. Nel turno successivo il classe '96 tiene il servizio e sale fino al 5-2. Thiem rientra in campo voglioso di recuperare la battuta persa, tiene il servizio e poi tenta il tutto e per tutto nel nono e decisivo game. Berrettini, però, non trema come visto nel match tra Nadal e Medvedev e chiude il set in suo favore per 6-3.

