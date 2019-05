Tennis, Berrettini cede in finale a Garin. Il cileno vince l'Atp di Monaco

Matteo Berrettini non ce l'ha fatta a portarsi a casa l'Atp 250 di Monaco di Baviera. Il tennista 23enne romano, infatti, è stato battuto dal cileno Christian Garin, che in semifinale aveva fatto secco l'altro azzurro Marco Cecchinato. Berrettini ha ceduto all'avversario con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-7 in favore del 22enne di Santiago del Cile che ha vinto così il suo secondo titolo nella sua giovane carriera. Il match è stato equilibrato soprattutto nel secondo e nel terzo set quando Berrettini ha innalzato il suo livello di gioco ed è rientrato in partita dato che nel primo set aveva ceduto di schianto per 6-1 al suo avversario.

Matteo, dopo aver vinto con forza il secondo parziale, ha lottato come un leone nel terzo set ma è crollato nel tie-break decisivo perdendo così per 7-1 e regalando il successo a Garin, numero 33 del mondo. La piccola e magra consolazione per Berrettini e che da domani sarà il numero 31 del mondo: continua la scalata del tennista romano che si augura di migliorare ulteriormente la sua classifica in vista degli Internazionali d'Italia in programma a Roma subito dopo il torneo di Madrid che si disputerà in questa settimana.