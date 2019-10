Tennis, Berrettini nella storia: è il nuovo numero 9 del ranking Atp

Il sogno è diventato realtà, Matteo Berrettini entra nella storia del tennis italiano: adesso è il nuovo numero 9 del ranking Atp.

Dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Fabio Fognini appena tre mesi fa, un altro tennista italiano entra nella Top Ten dall'inizio dell'Era Open: Matteo Berrettini, grazie alla semifinale ottenuta a Vienna e ai punti persi dal giapponese Kei Nishikori, è balzato al numero 9 della classifica e alla numero 8 della Race to London, avvicinandosi così sempre più alla qualificazione per le Atp Finals di fine anno.

Un momento straordinario per il 23enne romano, passato in dodici mesi esatti dal numero 53 al numero 9 del mondo e protagonista di un percorso di crescita sorprendente sotto la guida di Vincenzo Santopadre. Un'annata vissuta tutta d'un fiato con le vittorie a Stoccarda e Budapest, la semifinale agli Us Open, gli ottavi a Wimbledon contro Federer e in ultimo le semifinali a Shanghai e Vienna, una serie di risultati incredibili che lanciano sempre più Berrettini nell'elitè del tennis mondiale.

Adesso è ad un passo un altro traguardo storico, la qualificazione allle Atp Finals di Londra, sarebbe il terzo italiano a riuscirci dopo Panatta nel 1975 e Barazzutti nel 1978. Saranno decisivi i punti da assegnare nell'ultimo torneo della stagione, il Masters 1000 di Parigi Bercy, che l'azzurro affronta da una posizione di vantaggio. Due posti liberi per sette giocatori ancora in lizza, un tremendo rompicapo che vede coinvolti oltre a Berrettini anche Zverev, Bautista Agut, Monfils, Goffin, Fognini e Schwartzman. Sarà necessario difendersi dagli attacchi degli immediati inseguitori per raggiungere un altro sogno, a questo punto sempre più vicino.

