Tennis, Berrettini nella storia: parteciperà alle Atp Finals di Londra

Serata storica per il tennis italiano: Matteo Berrettini rientra tra i primi otto giocatori del mondo e disputerà quindi le Finals di Londra. Il 23enne romano eliminato in maniera prematura da Parigi-Bercy doveva sperare in quattro sconfitte per qualificarsi per l'ultimo prestigioso torneo della stagione e puntualmente sono arrivate. Alex De Minaur, Bautista-Agut, Stanislas Wawrinka e Gael Monfils sono uscit di scena anzitempo e dunque Berrettini può esultare: è numero otto del mondo.

L'ultimo ostacolo per il romano sulla strada che porta a Londra era il francese Monfils che ha perso nettamente ai quarti di finale del torneo londinese contro il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-2, 6-2. La qualificazione del 33enne alle semifinali avrebbe sbarrato la strada a Berrettini che è così il terzo italiano nella storia a qualificarsi all'ultimo torneo con i primi otto tennisti del mondo dopo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978.

Le finals si disputeranno tra il 10 e il 18 novembre e i primi otto del mondo in rigoroso ordine sono: il numero uno al mondo Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e appunto Berrettini che lunedì sarà numero otto del mondo. Per il romano è un sogno che si realizza a coronamento di una stagione strepitosa che potrebbe diventare fantastica in caso di qualificazione alle semifinali di Londra.

A simply STUNNING display from Denis Shapovalov

@denis_shapo will be the new Canadian No. 1 on Monday after defeating Monfils 6-2, 6-2 to make his fourth ATP Masters 1000 SF



: @TennisTV | @RolexPMasters pic.twitter.com/GW8sjdODob — ATP Tour (@atptour) November 1, 2019

