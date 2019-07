Tennis, elude i domiciliari per assistere alla finale Federer-Djokovic: arrestato

Roger Federer e Novak Djokovic hanno dato vita ad una finale epica al torneo di Wimbledon. I due fuoriclasse del tennis, infatti, hanno allietato la vista dei tanti appassionati presenti sugli spalti del campo centrale e di tantissimi telespettatori che in tutto il mondo si sono gustati questo favoloso atto finale del torneo, forse il più importante, del Grande Slam. A vincere la partita è stato il serbo numero uno al mondo con l'elvetico che avrebbe forse meritato qualcosa in più in virtù dei sei anni in più rispetto al suo collega.

In Italia il match è stato visto da oltre 2 milioni di telespettatori e uno di loro era una fan "particolare" e che ora rischia grosso. Un uomo di Stezzano, in provincia di Brescia, infatti, ha deciso di lasciare gli arresti domiciliari per andare in un pub a seguire il match del secolo. Il 58enne, però, è stato scoperto dai carabinieri e ha provato a difendersi così davanti al giudice Ciro Iacomino che ha però convalidato l'arresto: "Ho fatto una stupidaggine, lo so. Sono uscito per andare in un locale per vedere l’ultimo set della finale tra Federer e Djokovic. Proprio in quel momento hanno fatto il controllo in casa”. Questo appassionato di tennis è stato visto rientrare in casa dalle forze dell'ordine dopo le ore 20 e già recidivo potrebbe perdere il beneficio dei domiciliari e il trasferimento in carcere.