Tennis, Fognini fuori a Parigi-Bercy: fuori dalle Atp Finals di Londra

Ora è ufficiale: Fabio Fognini dice ufficialmente addio alle Atp Finals di Londra. Il tennista 32enne di Sanremo, infatti, è stato sconfitto al secondo turno del Masters 1000 indoor di Parigi-Bercy e chiude così anzitempo la sua stagione. A far lo scalpo a Fognini è stato il giovanissimo canadese, classe 1999, Denis Shapovalov che ha sconfitto Fabio in un'ora e quarantadue minuti di gioco con i parziali di 3-6 6-3 6-3.

Il match è stato molto tirato e combattuto con il tennista azzurro che aveva addirittura conquistato il primo set in 37' con un gioco aggressivo e con uno Shapovalov un po' incerto soprattutto al servizio. Nel secondo parziale, però, Fognini si fa strappare il servizio dal 20enne nato a Tel Aviv che chiude il set in suo favore con il punteggio di 6-3. Il compagno di Flavia Pennetta rientra in campo nervoso nel terzo e decisivo set, perde subito il servizio, e se la prende con la sua racchetta scaraventata a terra e rotta.

Fognini esce definitivamente la partita con Shapovalov che ne approfitta per vincere il set in 37' e dunque l'incontro; agli ottavi di finale se la vedrà contro Alexander Zverev. Fognini chiude un 2019 comunque molto positivo dato che questa è stata la sua migliore stagione nel circuito Atp ma deve dire addio alle Atp Finals, ovvero il torneo che chiude la stagione. Matteo Berrettini, invece, è ancora in corsa per Londra e se dovesse centrare questo traguardo sarebbe qualcosa di storico per il tennis italiano.

