Tennis, Fognini sempre più in alto: numero nove al mondo nella classifica Atp

Fabio Fognini continua la sua scalata nella classifica Atp. Il 32enne di Sanremo, infatti, da oggi sarà il numero nove al mondo e nonostante sia uscito al terzo turno a Wimbledon. Il marito di Flavia Pennetta dimostra di non essere molto a suo agio sull'erba londinese dato che non è mai riuscito ad approdare agli ottavi di finale a Londra. Il suo miglior risultato nei tornei del Grande Slam restano i quarti di finale raggiunti al Roland Garros nel 2011, mentre agli Australian Open ha raggiunto due volte gli ottavi di finale e agli Us Open ha staccato il pass per il quarto turno solo in una circostanza ma ci riproverà quest'anno a battere il suo attuale record.

Fognini, nonostante la brutta caduta a Wimbledon subita contro l'americano Tennys Sandgren, sale al numero nove approfittando della caduta del sudafricano Kevin Anderson che scivola fuori dalla top ten dopo non essersi riuscito a confermare dopo la finale raggiunta lo scorso anno. Il numero uno resta Novak Djokovic, secondo posto per Rafael Nadal, terzo l'ottimo Roger Federer che a quasi 38 anni continua a dipingere tennis. Quarto posto per l'austriaco Dominic Thiem, quinto Alexander Zverev, sesto Stefano Tsitsipas, settimo Kei Nishikori, ottavo il russo Khachanov, nono appunto Fognini, decimo l'altro russo Medvedev. Molto bene anche Matteo Berrettini che dopo aver raggiunto gli ottavi resta in 20esima posizione, 40esimo Marco Cecchinato, 51esimo Lorenzo Sonego, 75esimo Andreas Seppi e 92esimo Thomas Fabbiano.