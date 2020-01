Tennis, follia Tsitsipas: rompe la racchetta e colpisce anche il padre

Stefanos Tsitsipas perde il punto e si infuria scagliando la racchetta contro la panchina e colpendo accidentalmente il padre Apostolos.

È quanto accaduto durante la partita contro Nick Kyrgios, valida per l’Atp Cup, la competizione a squadre che apre la stagione del tennis maschile nelle sedi di Brisbane, Sidney e Perth. C'era Kyrgios in campo, ma per una volta non è stato lui il protagonista di una clamorosa sfuriata. Stefanos Tsitsipas, uno dei talenti più cristallini del circuito e attualmente numero 6 del ranking Atp, frustrato per l'andamento dell’incontro ha sfogato la sua rabbia rompendo la racchetta durante un cambio campo. Nell'impatto ha colpito in maniera fortuita sul braccio destro il padre Apostolos. Stefanos ha poi continuato imperterrito a sbattere la racchetta contro la panchina, al punto tale che la madre Julia Salnikova, presente nel suo box, si è alzata per andare a sgridarlo per la reazione scomposta. Il match si è concluso dopo una battaglia al terzo set cinta al tie-break da Kyrgios, dopo 2 ore e 40 minuti di gioco e il gesto del tennista greco non è di certo passato inosservato.

A fine partita Tsitsipas ha commentato l'accaduto in conferenza stampa: "Devo scusarmi per quello che ho fatto. Non è stato intenzionale, ovviamente non volevo fare del male a mio padre, è successo e basta. Adesso mi toccherà restare in camera, in punizione'' . Sulla vicenda si è espresso anche lo stesso Kyrgios, in carriera più volte protagonista di episodi sopra le righe, che ha minimizzato così: "Non ho visto l'incidente in diretta, ma non penso che fosse necessario il warning. Anche io ho fatto cose stupide sul campo da tennis, ma sono cose che restano lì. Ovviamente è stato un incidente e non c'è bisogno di parlarne troppo'' .

Nel frattempo in attesa della conclusione dell'Atp Cup tiene sempre banco la questione del rinvio dell'Australian Open, in programma dal 20 gennaio e che vedrà tra i sicuri protagonisti sia Tsitsipas che Kyrgios. Nonostante i numerosi incendi che stanno devastando il territorio e la comprensibile preoccupazione dei giocatori, nelle ultime ore gli organizzatori del torneo hanno pubblicati messaggi rassicuranti attraverso l'account ufficiale: "In caso di fumo nell'aria, possiamo giocare sui 3 campi col tetto dove l'impianto di condizionamento filtrerà l'aria".

