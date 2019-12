Tennis, Francesca Schiavone svela: "Ho avuto il cancro, ma ho vinto io"

Francesca Schiavone è stata una delle tenniste italiane più forti e continue degli ultimi anni. La 39enne milanese ha vinto otto titoli WTA tra cui il Roland Garros del 2010 quando vinse in finale contro l'australiana Samantha Stosur con il punteggio di 6-4, 7-6. La classe '80 nella giornata di oggi ha sorpreso tutti con un annuncio choc direttamente dalla sua pagine ufficiale Instagram e l'ha fatto con un video incredibile della lunghezza di 55 secondi.

Nel video si vede Francesca dimagrita e con i capelli rasati dove annuncia ai suo follower di aver sconfitto un tumore maligno: "Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. Questa è stata la lotta più dura in assoluto che ho mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia e quando me lo hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità".

La Schiavone ha raccontato la sua malattia con il suo sguardo fiero e da leonessa come faceva in campo con le sue avversarie: "Vi racconto cosa è successo negli ultimi 7 mesi della mia vita Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. E' stata la lotta più dura in assoluto che ho mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia e quando me lo hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità e anche oggi vivo di felicità, posso tagliarla con un coltello".

La fuoriclasse italiana ha già annunciato di essere pronto a rimettersi in pista in veste di allenatrice: " Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che sto pensando, che avevo e che non potevo realizzarli. Ci vedremo presto, felice di ciò che sono oggi".

Una carriera da sogno

La carriera della Schiavone inizia molto presto e raggiunge il suo best ranking nel 2011 quando arriva fino alla quarta posizione della classifica mondiale. Francesca oltre ad aver vinto a sorpresa al Parigi essendo la prima italiana ad aver vinto un titolo dello Slam. La 39enne di origini irpine vanta anche due quarti di finale disputati agli Us Open, uno agli Australian Open e uno a Wimbledon. Il suo video ha sconvolto un po' tutti nell'ambiente e i suoi tifosi e ora tutti si augurano che la leonessa abbia realmente vinto la sua battaglia.

