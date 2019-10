Tennis, impresa di Berrettini: è in semifinale a Shanghai

Matteo Berrettini supera Dominic Thiem con il punteggio di 7-6 6-4 e approda in semifinale allo Shanghai Rolex Masters.

Dopo l'eliminazione di Fabio Fognini, sconfitto in due set dal russo Daniil Medvedev nel primo quarto di finale di giornata, Berrettini batte l'austriaco Thiem, numero 5 del ranking Atp e per la prima volta in carriera approda in semifinale ad un Masters 1000.

Il sogno di Berrettini continua: vince ancora e conquista altri punti preziosi per la qualificazione alle Atp Finals, in programma a Londra dal 10 novembre. Non stupisce più la maturità del 23enne romano, attualmente all'ottavo posto nella Race to London. L'azzurro mostra tutta la sua solidità mentale, giocando bene i punti importanti e vince la quarta partita consecutiva senza cedere un set. Inizio di grande equilibrio ed è Berrettini ad annullare la prima palla dell'incontro sul 3-3 prima del giusto epilogo al tie break. Thiem parte meglio e vola 3-0, Matteo è bravo prima a rientrare sul 3-3 e poi a scappare via sul 6-4. Falliti sue set point, non demorde, recupera da 7-8 e chiude 10-8 un equilibratissimo primo set.

Nel secondo parziale Berrettini prende fiducia e gestisce tranquillamente i suoi turni al servizio. E' ancora Thiem a cedere la battuta in un lottatissimo settimo game, alla terza opportunità l'italiano conquista il break e vola 4-3. Il match scivola via veloce fino al decisivo 5-4. Il tennista romano si porta 40-15 ma manca i due match point. Thiem non molla e non sfrutta sua volta due chance di fare il break. La terza opportunità è quella giusta, Berrettini sfonda con servizio e dritto e può urlare finalmente la sua gioia. Domani affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, che ha superato a sorpresa in tre set Roger Federer. L'ultimo precedente tra i due rievoca i piacevoli ricordi dell'exploit di maggio al Foro Italico, servirà un'altra impresa ma Berrettini non vuole smettere di stupire.

