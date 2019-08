Tennis, Kyrgios perde la testa e insulta l'arbitro: "Sei un'idiota"

Nick Kyrgios, purtroppo per lui, non si smentisce mai e anche questa volta ha perso la testa nel torneo di Cincinnati. L'australiano ha perso per 2-1 contro il russo Khachanov ma durante il match ne ha combinate di tutti i colori perdendo le staffe e insultando pesantemente il giudice di sedia Fergus Murphy, tirando in ballo Rafael Nadal per quanto riguarda il time-violation e spaccando due racchette dopo aver chiesto il permesso di andare in bagno. Kyrgios vince il primo set al tie-break per sette punti a tre e perde il secondo sempre al tie-break per sette punti a quattro.

"Absolute rubbish...Disgrace."



Nick Kyrgios is fired up again after a time violation.



Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/jWLnvasdZQ — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019

Da quel momento perde la testa e inizia ad insultare il direttore di gare definendolo il peggior arbitro del mondo e si reca poi negli spogliatoi per distruggere due racchette e questa cosa non è sfuggita all'occhio attento delle telecamere. Il 24enne di Canberra si prende una penalità per le sue parole nei confronti dell'arbitro e perde definitivamente le staffe scaraventando anche una bottiglietta d'acqua per terra, perdendo malamente la partita e non stringendo la mano al direttore di gara definendolo una "fottuta testa di c..." e sputando anche nella sua direzione. Si attendono provvedimenti seri nei suoi confronti da parte dell'Atp che già troppe volte ha tollerato l'assurdo comportamento di un tennista di grande talento che rischia però di rimanere un incompiuto.

[[

]]