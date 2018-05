Tennis, l'Atp di Roma è alle porte: la Federazione si dimentica di Panatta

Adriano Panatta è stato uno dei tennisti italiani più forti di tutti i tempi. Il 67enne romano, infatti, è stato il secondo azzurro a vincere il Roland Garros nel 1976, torneo del Grande Slam, dopo un altro grandissimo del tennis mondiale come Nicola Pietrangeli che invece lo vinse per due volte nel 1959 e nel 1960. Panatta in carriera ha vinto 10 titoli nel singolo e ben 17 nel doppio, con il suo best ranking nella classifica Atp che è stato il quarto posto conquistato nel 1976.

Panatta ha deciso di appendere la racchetta al chiodo nel 1983, all'età di 33 anni, e si è poi dedicato alla nazionale italiana di Coppa Davis, dove ha rivestito il ruolo di capitano non giocatore dal 1984 al 1997, con discreti risultati. Panatta ha vinto anche il torneo di Roma nel lontano 1976, in finale contro Vilas, mentre perse nel 1978 contro Bjorn Borg. Il 7 maggio prenderanno il via proprio gli Internazionali Bnl e la Federazione italiana del tennis ha voluto rendere omaggio ad alcuni storici vincitori del torneo: ci sono Nadal, Bjorg, Pietrangeli e tanti altri: peccato manchi proprio Panatta. In tanti dicono sia stata una cosa accidentale ma in molti credono che sia stata una cosa volontaria.