Tennis, Sinner vince la Next Gen: l'azzurro annienta in finale De Minaur

Il 2019 di Jannik Sinner, speranza e ormai certezza del tennis italiano, si è concluso nel migliore dei modi con la conquista a sorpresa dell'ultimo torneo dell'anno dedicato ai Next Gen: la Next Gen disputata a Milano. Il 18enne trentino ha sconfitto e annientato in finale il più quotato Alex De Minaur, il 20enne australiano numero 18 al mondo che in carriera ha già messo in bacheca tre titoli.

Sinner ha ottenuto una wild card in quest'ultimo torneo dell'anno e ha addirittura vinto il torneo dimostrando di avere qualità, carattere, forza fisica e una talento innato. De Minaur non ha potuto nulla contro lo strapotere di Jannik che vinto tre set a zero con i parziali di 4-2, 4-1, 4-2. Nel primo set dopo un certo equilibro iniziale, l'azzurro strappa il servizio all'avversario al sesto gioco e chiude in suo favore il parziale per 4-2.

Il palazzetto in cui Federer vinse il suo 1° titolo #ATP...



Il palazzetto in cui Sinner ha appena vinto il suo 1° titolo...#tennis #NextGenATP pic.twitter.com/1hNJBFvEl8 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) November 9, 2019

Nel secondo set Jannik è più sciolto e si porta subito sul 2-0, annulla due palle break da vero fenomeno e chiude il parziale in suo favore per 4-1. Nel terzo e decisivo set esce fuori l'orgoglio di De Minaur ma Sinner spinto dal pubblico di casa ottiene il break ancora nel sesto gioco e chiude la partita a suo favore.

Sinner è il più giovane italiano della storia del tennis azzurro ad aver vinto un torneo Challenger ed è uno degli undici tennisti al mondo ad averne vinti almeno due prima di compiere la maggiore età. Non solo, Jannik è anche il più giovane tennista nostrano ad essere entrato nei primi 100 al mondo: numero 95 per la precisione.



Ha partecipato grazie a una wild card, ha vinto perché è già un campione. Jannik #Sinner batte Alex de Minaur per 4-2 4-1 4-2 e vince la terza edizione delle #NextGenATPFinals.

Se queste sono le premesse, nel 2020 ci sarà da divertirsi.

pic.twitter.com/ns2DCr4ILq — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) November 9, 2019

In questo palazzetto di Milano, dove Sinner ha vinto il suo primo titolo tantissimi anni fa trionfò anche Roger Federer, che vinse il suo primissimo titolo in carriera che è diventata poi sfavillante con 20 Slam in bacheca e oltre 100 titoli vinti. Se il buongiorno si vede dal mattino il tennis azzurro può sperare: forse è nata una stella.

