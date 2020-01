Tifosi del Milan scatenati sui social: "Ibrahimovic cambierà la stagione"

Zlatan Ibrahimovic ha già ridato nuova linfa al Milan e ai suoi tifosi e non è ancora dovuto scendere in campo per farlo. Il fuoriclasse svedese è tornato a vestirsi di rossonero a distanza di sette anni e mezzo dall'ultima volta e con le sue parole, la sua carica e la sua determinazione è pronto ad affrontare questa nuova, ennesima avventura della sua lunghissima carriera, iniziata nel lontano 1999 al Malmo.

Il fuoriclasse ex Psg, Inter, Ajax e Juventus ha già dato la scossa durante la conferenza stampa di presentazione: "Il primo approccio con il Milan? Dopo l'ultima partita in America con i Los Angeles ho ricevuto una chiamata da parte di Maldini e non solo. A 38 anni ho avuto più richieste di quando avevo 28 anni".

Ibrahimovic ha le idee chiare e non è tornato al Milan a 38 anni suonati per fare da mascotte: "Firmare per il Milan a 38 anni non è da tutti. Non vengo per fare la mascotte ma per aiutare. Sono contento, questa è una grande prova per me perché vuol dire che funziona ed ha un valore. Ora faccio questi sei mesi, se posso aiutare bene, se no me ne vado. Non devo stare qui a forza per quello che ho fatto nel passato e perché mi chiamo Ibra".

Gli utenti sui social hanno seguito con grande attenzione la conferenza stampa di Ibra e su Twitter ed Instagram i tifosi del Milan e non solo si sono scatenati con meme, battute e riflessioni circa il ritorno del gigante di Malmo in Serie A. L'ex attaccante del Manchester United è addirittura "diventato" il Papa che nei giorni scorsi ha avuto uno "scontro" con una fedele un po' troppo fisica ed invadente:

I tifosi del Milan sono entuasiasti dell'ingaggio del fuoriclasse svedese e credono che con lui ci potrà essere la svolta definitiva per poter tentare di andare in Europa: più facile approdare in Europa League piuttosto che in Champions League, distante oggi 14 punti. Nel calcio però niente è impossibile con i rossoneri che dovranno dare tutto in queste ultime 21 partite di campionato e a fine maggio si tireranno le somme con Ibra che deciderà poi il da farsi anche in base alle sue prestazioni, al suo numero di gol e assist e alle sue motivazioni.

Twitter e Instagram, come detto, sono letteralmente impazziti per questo ritorno di Ibra e la maggior parte sono favorevoli e felici del suo ritorno:

Giornalista : Zlatan ti sei trovato molto bene con Nocerino nell’ultimo anno al Milan

Zlatan: Lui si è trovato molto bene con me

#Ibrahimovic pic.twitter.com/Q4ayK5imJD — Lo Sclero Di Suma (@LoScleroDiSuma2) January 3, 2020

la conferenza di #Ibrahimovic e da mostrare ai giovani calciatori di oggi, che si credono campioni senza aver fatto nulla. bentornato Zlatan — WebtvMilan (@Webtvmilan1899) January 3, 2020

"Bisogna lavorare e saper soffrire, mi alleno duramente e mi aspetto lo stesso dai miei compagni. Qui la pressione è altissima ma si deve fare di più, se giochi nel Milan devi portare risultati”.



Bentornato.#Ibrahimovic #Milan pic.twitter.com/zKd73y0gqD — Leonardo Mazzeo (@leon_mazz) January 3, 2020

Date il 2% del carattere, della voglia, della cattiveria di #Ibrahimovic ai ragazzini timidi del @acmilan, e il corso della stagione cambierà. #IZBACK — RedBlack1969 (@redblack1969) January 3, 2020

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?