Un tifoso inglese ubriaco si è spaccato la testa tuffandosi in una fontana di Londra

Lanciarsi nella fontana, tuffandosi, e spaccarsi la testa. È "l'impresa" di un tifoso del Sunderland, che ha scambiato la fontana della centralissima Trafalgar Square, a Londra, per una piscina, buttandosi dentro con il capo. Il risultato, ovvio, è stata una ferita al cranio, che ha iniziato a sanguinare copiosamente

L'episodio nel pomeriggio di domenica 26 maggio nella capitale inglese, nelle ore precedenti allo spareggio promozione (per tornare in Championship, la "Serie B" d'Inghilterra) tra il Sunderland, appunto, e i padroni di casa del Chartlon, una della tantissime squadre londinesi.

Ecco, prima di entrare allo stadio di Wembley per la sfida, il tifoso dei Black Cats – dopo aver tracannato litri di birra – si è inventato nuotatore, per non dire tuffatore. Si è spogliato e rimasto in mutando, si è lanciato come fosse Tania Cagnotto, come si può vedere nel video riportato dal Daily Mail.

Con risultati, ovviamente, ben diversi: botta contro il marmo del fondo della fontana, ferita aperta, e rivolo di sangue, che ha portato i presenti a fermarlo. Già, perché lui – non accortosi di essersi fatto male – voleva pure concedersi il bis…