Un tifoso della Juventus provoca Douglas Costa: "Tanto ti fai male domani"

La Juventus di Maurizio Sarri ha vinto 4-0 contro il Cagliari di Rolando Maran e l'ha fatto dilagando nella ripresa visto che il primo tempo si era chiuso sullo 0-0 e tra i fischi dello Stadium. Cristiano Ronaldo ha segnato la sua prima tripletta con la maglia bianconera, mentre Gonzalo Higuain, entrato nella ripresa al posto di Paulo Dybala, è tornato al gol e si candida prepotentemente per un posto da titolare contro la Roma, ovvero la squadra che l'ha tanto corteggiato in estate.

Le buone notizie per Sarri, però, non sono finite qui dato che anche Adrien Rabiot ma soprattutto Aaron Ramsey hanno fatto vedere di essere in condizione. Il francese e il gallese saranno utili da qui fino alla fine del campionato dato che ci saranno tanti impegni ravvicinati e su tre fronti. Non solo, perché l'ex tecnico del Napoli può contare sul talento, sulla tecnica e sulla velocità del brasiliano Douglas Costa che è entrato in campo al minuto 80' e che nel giro di due minuti ha offerto l'assist decisivo a CR per la rete del definitivo 4-0.

Douglas Costa è alla sua terza stagione alla Juventus ed è costato 46 milioni di euro, 6 per il prestito e 40 per il riscatto. Fino a questo momento, però, l'ex Shakhtar Donetsk e Bayern Monaco ha messo insieme solo 82 presenze condite da otto reti in tutte le competizioni in due anni e mezzo. Un po' poco per un giocatore della sua classe che ha dimostrato di avere però i muscoli di cristallo. Ora i tifosi bianconeri e soprattutto il tecnico bianconero e la dirigenza si augurano che non abbia più problemi da qui a fine stagione: serve l'apporto di tutti per raggiungere i grandi obiettivi prefissati.

Siparietto social

Il 29enne di Sapucaia do Sul non parte quasi mai da titolare con Sarri che preferisce inserirlo a partita in corso e diverse volte in questa stagione il brasiliano si è dovuto poi fermare per problemi muscolari di varia natura. Per questa ragione, la pagina twitter Juventus Fans h postato una foto con il brasiliano e la seguente didascalia: "Quanto è bello veder giocare a calcio Douglas Costa? Peccato che domani si farà male in allenamento...". L'ex Bayern Monaco ha ritwittato il post ed ha poi commentato in maniera ironica e simpatica: "Domani non c’è allenamento" con tanto di risata finale.

