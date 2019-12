Titolo "Black Friday", Milan e Roma vietano l'accesso ai giornalisti del Corriere dello Sport

Domani sera allo stadio Meazza andrà in scena il match tra l'Inter di Antonio Conte e la Roma di Fonseca. La sfida si preannuncia entusiasmante, ricca di emozioni e di reti. La vigilia di questa super partita però è stata agitata da un titolo di apertura di oggi del Corriere dello Sport che se n'è uscito con "Black Friday", con in copertina due giocatori di colore: l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku e il difensore della Roma Chris Smalling, ex compagni di squadra fino a qualche mese fa al Manchester United e domani avversari.

Nell'editoriale si specifica subito il vero signifitcato del titolo: "Alla faccia degli scemi che fanno buu, domani tutti dovremmo fare ohh". Questo titolo ha subito scatenato l'indignazione di molti utenti sui social network ed è scoppiata la polemica: anche l'autorevole tabloid inglese Daily Mail ha messo in risalto la questione che è diventata virale.

Per questa ragione Roma e Milan hanno deciso di chiudere le porte ai centri di allenamento di Trigoria e Milanello ai giornalisti del Corriere dello Sport con la seguente motivazione: " Crediamo che tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo del calcio ed è responsabilità di tutti noi essere estremamente precisi nella scelta delle parole e dei messaggi che trasmettiamo".

I due club sono poi entrati ancora di più nello specifico affondando il colpo: "In risposta al titolo »Black Friday pubblicato oggi dal giornale, la Roma e il Milan hanno deciso di negare al Corriere dello Sport l’accesso ai centri di allenamento per il resto dell’anno e hanno stabilito che i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività mediatica con il giornale durante questo periodo".

Non solo i due club, dato che anche i due diretti interessati, ovvero l'attaccante dell'Inter e il difensore della Roma hanno espresso il loro disappunto per un'uscita infelice in un momento storico delicato su questo argomento:

Anche l'Inter, in merito, ha preso le distanze dalle parole del Corriere dello Sport, con un tweet che non lascia spazio ad alcuna interpetazione:

Il calcio è passione, cultura e fratellanza.

Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione

#BUU #BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM — Inter (@Inter) December 5, 2019

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha voluto chiarire la situazione con una nota diramata a Dagospia: "Negare la differenza è il tipico macroscopico inciampo del razzismo degli antirazzismi. La suburra mentale dei moralisti della domenica, quando anche giovedì è domenica. “Black Friday”, per chi vuole e può capirlo, era ed è solo l’elogio della differenza, l’orgoglio della differenza, la ricchezza magnifica della differenza. Se non lo capisci è perché non ce la fai o perché ci fai. Un titolo innocente, peraltro perfettamente argomentato da Roberto Perrone, viene trasformato in veleno da chi il veleno ce l’ha dentro".

