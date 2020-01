Le top 11 dei calciatori aumentati e deprezzati di valore

Il 2019 è andato in archivio con diversi calciatori di Serie A e non solo che hanno visto aumentare e di molto il loro valore di mercato con prestazioni di livello. Secondo quanto riporta Sportmediaset, nella top 11 stilata seguendo i valori di transfermarkt, troviamo sei calciatori della Premier League, uno del West Ham e cinque calciatori del Liverpool, uno dell'Inter e della Serie A, due della Bundesliga e due della Liga spagnola.

In porta

L'ex Roma Alisson è uno dei punti di forza del Liverpool campione di tutto di Jurgen Klopp. Il brasiliano ex Roma ha visto incrementare di circa 25 milioni il costo del suo cartellino che oggi vale la bellezza di 90 milioni di euro. Il club giallorosso ha saputo vendere e ha incassato il massimo a suo tempo per uno degli estremi difensori più forti in circolazione.

Difesa Reds

A destra ecco spuntare Trent Alexander-Arnold, classe '98, il cui valore di mercato è schizzato da 45 a 110 milioni di euro: +65 milioni di euro. In mezzo ovviamento ecco il gigante olandese Virgila van Dijk il cui valore è passato da 75 a 100 milioni di euro. Di fianco all'ex Southampton il centrale classe '99 del Lipsia Ibrahima Konate che oggi vale 45 milioni di euro, vedendo aumentare il suo valore di 27 milioni di euro. A completare il reparto Andrew Robertson il cui valore attuale è di 80 milioni di euro, con un incremento di 35 milioni rispetto al passato.

Centrocampo di qualità

Declan Rice è cresciuto nelle giovanili del Chelsea ed è poi passato al West Ham. Il valore del cartellino del classe 99, che compirà 21 anni il 14 gennaio, è schizzato da 20 a 55 milioni di euro: con un +35. Di fianco a lui a centrocampo il talento norvegese del Real Madrid in prestito alla Real Sociedad Martin Odegaard il cui valore è pari a 50 milioni di euro, più 46 milioni di euro. Sulle fasce ecco spuntare Jadon Sancho del Borussia Dortmund che oggi vale 120 milioni di euro, con un più 50 rispetto al suo precedente valore di mercato. Dall'altro lato il talento portoghese dell'Atletico Madrid Joao Felix strapagato dai colchoneros che ha visto aumentare il suo valore da 12 a 100 milioni di euro con un netto +88.

Attacco stellare

Sadio Mané del Liverpool non è più una novità e il suo valore è addirittura raddoppiato: da 75 milioni di euro si è passati a 150 milioni di euro per il senegalese classe '92 che è arrivato al quarto posto nell'ultima edizione del Pallone d'Oro. Dulcis in fundo Lautaro Martinez acquistato dall'Inter per soli 25 milioni dal Racing e che oggi ne vale almeno 80: con un incremento di 55 milioni di euro e con una clausola rescissoria paria a 111 milioni di euro. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di blindare il Toro allungandogli il contratto, adeguandogli l'ingaggio e soprattutto abbattendo la clausola.

La top 11 dei calciatori deprezzati

Se ci sono dei calciatori che si sono rivalutati e non poco, ce ne sono altri che si sono deprezzati. La top 11 dei calciatori che hanno subito un decremento del loro valore è davvero incredibile con nomi altisonanti e con un giocatore italiano della Roma, Alessandro Florenzi.

In porta c'è Thibaut Courtois del Real Madrid che vale 15 milioni di euro in meno. In difesa da destra a sinistra ecco Alessandro Florenzi, -10, Nicolas Otamendi del City, -15, Samuel Umtiti del Barcellona che vale 40 milioni di euro in meno e Marcelo che attualmente ne vale 20 ed ha subito un deprezzamento di 50 milioni di euro.

A centrocampo ecco Busquets e Rakitic del Barcellona che valgono esattamente 40 milioni di euro in meno rispetto al prezzo originario anche per l'età, che dice quasi 32 per entrambi. Sulla trequarti ecco Gareth Bale e Marcos Asensio che valgono 40 milioni di euro in meno, mentre il più "svalutato" di tutti è Coutinho che vale 70 milioni di euro in meno. Chiude la punta Antoine Griezmann con un deprezzamento di 30 milioni e che ora ne vale 120.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?