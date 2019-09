Il Torino vince sul Milan: la doppietta è di Belotti

Il Milan di Marco Giampaolo gioca una buona partita per 70 minuti, passa in vantaggio grazie al rigore di Piatek nel primo tempo, sfiora più volte il raddoppio ma poi incassa il gol da Belotti (con tanto di proteste per un fallo in avvio di azione su Calhanoglu), spegne la luce e prende anche la seconda rete sempre dal Gallo che si gasa quando vede rossonero. Il Milan perde immeritatamente una partita in mano per gran parte della partita e forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio per l'andamento della gara. Con questa vittoria i granata si portano a quota 9 punti in classifica, come il Napoli e meno uno dall'Atalanta terza. Il Milan, invece, incassa la terza sconfitta in campionato e resta fermo a quota 6 punti. Nel prossimo turno servirà una pronta reazione in casa contro la Fiorentina dell'ex Montella per non perdere troppo contatto dalle prime posizioni.

Il Milan è più intraprendente rispetto al Torino nei primi minuti e Calhanoglu sfiora il gol del vantaggio al 9'. De Silvestri trattiene Leao al 16' e per Guida è rigore, dal dischetto Piatek batte Sirigu per l'1-0. Kessie sfiora il gol del 2-0 al 20' ma il suo destro termina fuori di poco e due minuti dopo Sirigu commette un miracolo sul colpo di testa di Rafael Leao. Calhanoglu impegna ancora Sirigu al 24' e il Torino è sempre più nervoso. Al 42' Piatek sfiora il raddoppio e la doppietta ma il colpo di testa dell'ex Genoa su assist di Suso termina fuori. In pieno recupero Belotti si mangia il pareggio mettendo fuori incredibilmente con Donnarumma fuori dai pali.

Nella ripresa Aina impegna Donnarumma con una bella conclusione al 50' e al 54' Romagnoli galoppa in campo aperto e serve a Piatek un pallone invitante che il polacco calcia fuori di un soffio: rigore in movimento sbagliato dall'attaccante del Milan. Il Torino assedia la porta del Milan al 61' con Musacchio che fa un grande salvataggio sulla linea su Zaza. Theo Hernandez al 65' la spara sull'esterno della rete di sinistro e dopo 11 mesi torna in campo Bonaventura che prende il posto di Rafael Leao. Belotti fa tutto bene al 72' e poi scarica in porta un gran destro con Donnarumma che intuisce ma non riesce a respingere. Espulso Reina per proteste dalla panchina. Il Milan accusa il colpo e il Toro trova il sorpasso al 76' con Belotti che la insacca con una rovesciata dopo che Donnarumma aveva respinto il tiro ravvicinato di Zaza. Kessie si divora il pareggio al 93' sparandola alle stelle da ottima posizione e al 94' Zaza si mangia il match point davanti a Donnarumma. L'ultima azione di partita è del Milan con Sirigu che dice no al colpo di testa di Piatek da due metri.

Il tabellino

Torino: Sirigu; Izzo, Lyanco (57' Ansaldi), Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina (83' Djidji; Verdi (66' Berenguer), Belotti, Zaza.

Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer (78' Rebic), Calhanoglu; Suso, Piatek, Rafael Leao (65' Bonaventura)

Reti: 18' Piatek (M), 72' e 76' Belotti (T)

