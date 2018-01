Il Torino torna a sorridere: 3-0 al Bologna. Esordio ok per Mazzarri

Parte con il piede giusto l'avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino. I granata, infatti, hanno battuto per 3-0 il Bologna di Roberto Donadoni al termine di un match ben giocato dai padroni di casa. I gol della vittoria, uno nel primo tempo e due nel secondo, portano la firma di De Silvestri, Niang, con in mezzo il rigore parato a Pulgar da Sirigu per il fallo di Molinaro su Verdi (grazie al Var), e Iago Falque. Con questo successo il Torino si porta a quota 28 punti come l'Udinese e la Fiorentina. Il Bologna, invece, resta fermo a quota 24 punti.

Il Torino parte subito forte con Berenguer che al 3' smarca bene Iago Falque, il sinistro dello spagnolo però finisce in curva: brutto errore dell'ex Roma. Mirante compie il miracolo al 19' sulla conclusione ravvicinata di Niang ma al 39' non può nulla sulla zuccata di Lorenzo De Silvestri che raccoglie la punizione calciata da Berenguer e porta in vantaggio il Toro. Nella ripresa Verdi cade in area, al 48', dopo il contatto con Molinaro: l'arbitro ammonisce il giocatore del Bologna per simulazione ma dopo aver rivisto le immagini concede il rigore. Dal dischetto però Sirigu para il tiro di Pulgar e 4 minuti più tardi è il Torino a raddoppiare con Niang che riceve palla da Iago Falque fa una finta e fa secco ancora Mirante. Nel finale, all'85', i granata calano il tris con Iago Falque che con il sinistro non lascia scampo a Mirante.