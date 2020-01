Totti e il like, poi rimosso, al commento contro Florenzi. Il Pupone smentisce

Francesco Totti aveva letteralmente vuotato il sacco nella sua conferenza stampa d'addio alla Roma e aveva riservato parole al veleno per tutti, da Pallotta fino ad arrivare a Baldini. L'ex storico capitano dei giallorossi aveva anche riservato una battuta al veleno nei confronti di Alessandro Florenzi, che sta vivendo una strana stagione sotto la guida di Fonseca.

Totti aveva di fatto snobbato il terzino suo ex compagno di squadra: "Florenzi non l'ho sentito-aveva tagliato corto il Pupone- Ho sentito Pellegrini, non ci credeva, ma ci crederà. Lui è un personaggio che può dare tanto a questa maglia, e la onorerà sempre, perché qualche romano nella Roma serve sempre, fidatevi. Perché vedere qualche giocatore che ride quando perdiamo ti girano, non farò mai nomi. Alcuni dirigenti ridono delle sconfitte".

Questa mattina Totti è stato vittima di una gaffe social non voluta, o forse no. Sotto un post della Roma sul suo profilo Instagram, infatti, un tifoso ha scritto un commento a carattere cubitali: "Vendete Florenzi", con il Pupone che ha messo un like poi rimosso alle ore 12:30 di oggi lunedì 6 gennaio. Il tutto dopo la sconfitta di ieri subita dalla Roma in casa contro il Torino di Mazzarri con i tifosi inviperiti con la squdra. Il 43enne romano qualche giorno fa aveva anche punto Florenzi definendo il vero capitano Lorenzo Pellegrini, quasi per provocare Florenzi.

Questo like di Totti al commento velenoso del tifoso della Roma arrabbiato con Florenzi non è però piaciuto a molti utenti sui social: "Anche se Florenzi ieri e altre volte ha sbagliato non merita questa gogna mediatica". Molti supporter capitolini, però, hanno attaccato l'esterno destro giallorosso: "Una marea di tifosi pensa che andrebbe venduto. E oggi Totti è un semplice tifoso, può fare ciò che vuole".

Ma veramente state montando un caso su Totti che ha messo il like a un commento?

Io, per sbaglio, ho chiesto l’amicizia su Facebook alla moglie del mio ex e anche alla suocera.

Fatela finita, su.#Totti — Valentina Serra (@ValeSantaSubito) January 6, 2020

Allora: #Totti è stato il più grande calciatore italiano del dopoguerra. Punto. Fine. Chi però ci vede un leader, un dirigente, o altro, purtroppo, sbaglia (e se non la smette con le frecciate, rischia anche il suo ruolo di Capitano: perché @OfficialASRoma viene prima di tutto) — Fabrizio Roncone (@FabrizioRoncone) January 6, 2020

Totti ha però smentito di aver messo like a questo commento contro Florenzi. Ecco le sue parole in un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale: "Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista".

Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su @Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi dell'@OfficialASRoma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista. — Francesco Totti (@Totti) January 6, 2020

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?