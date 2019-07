Tour de France, Alaphilippe vince la crono e consolida la maglia gialla

Julian Alaphilippe vince a sorpresa la crono della tredicesima tappa del Tour de France con 14'' di vantaggio su Thomas: il francese è sempre più maglia gialla.

Nel giorno del centenario della maglia gialla, indossata per la prima volta il 19 luglio 1919 da Eugene Christophe, la Grande Boucle mette in scena la tredicesima tappa, l’unica crono individuale di questa edizione: con partenza e arrivo a Pau, una delle città più visitate nella storia della corsa francese. È un tracciato adatto agli specialisti delle prove contro il tempo. Il grande favorito è sicuramente Geraint Thomas, che cercherà di scalzare Julian Alaphilippe, determinato a difendere il vantaggio di 1’12”. Con il ritiro dell'iridato Rohan Dennis il principale avversario per la vittoria di tappa sembra essere Wout van Aert, alla luce dell’ottima condizione messa in mostra nelle prime frazioni.

La Tappa

La tredicesima tappa si snoda per 27,2 km non totalmente pianeggianti. La partenza sarà velocissima nei suoi primi 3,7 km di percorso grazie ad una prima parte mossa, ma senza punti eccessivamente impegnativi. Complicato invece il finale, con gli ultimi 500 metri davvero tremendi e adatti a corridori veloci e resistenti in salita, visto che la rampa conclusiva presenta una pendenza del 17%. Alaphilippe si conferma l'uomo del momento e sovvertendo ogni pronostico della vigilia vince la sfida al cronometro tra i big. Il francese oggi davvero straripante e autore di una prova fenomenale, precede Thomas di 14''. Terzo posto per il belga Thomas De Gendt. Delusione per Bernal che arriva ad un minuto. Tempo alto per Vincenzo Nibali, che ha preferito risparmiare energie per i prossimi giorni. Costretto al ritiro invece Van Aert, che ha completamente sbagliato a impostare una curva ed è finito contro le transenne. Il corridore è stato trasportato in ospedale e ha riportato una profonda ferita alla gamba destra. Si riparte domani con l'insidiosa tappa con partenza da Tarbes e arrivo sul Tourmalet di 117,5 km.

Ordine d'arrivo

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (Gbr) a 14''

3. Thomas De Gendt (Bel) a 36''

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (Gbr) a 1'26''

3. Steven Kruijswijk (Ola) a 2'12

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?