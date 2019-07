Tour de France, Caleb Ewan beffa in volata Viviani e conquista la tappa

Caleb Ewan (Lotto Soudal) firma il secondo sigillo e vince la 16esima tappa del Tour de France battendo in volata Viviani e Groenewegen.

Nuova chance per i velocisti prima dell'arrivo delle Alpi, la 16esima tappa, partenza e arrivo nella città di Nimes, apre l’ultima settimana della Grande Boucle con una frazione sulla carta con pochi pericoli per i leader delle squadre, che avranno modo di respirare prima della grande battaglia che si scatenerà sulle prossime salite. Occasione quindi per le ruote veloci: Elia Viviani punta al bis, Trentin e Colbrelli al primo sigillo ma occhio ai soliti Groenewegen, Ewan e Sagan. In maglia gialla riparte Julian Alaphilippe, che difende 1’35” su Thomas e 1’47” su Kruijswijk.

La Tappa

I 177 km con partenza e arrivo a Nimes infatti presentano un unico Gpm di quarta categoria, la Cote de Saint-Jean-du-Pin. Gli ultimi 5 km completamente pianeggianti richiamano ad una possibile volata a ranghi compatti. Sono cinque i corridori che prendono il largo nella prima fuga di giornata, si tratta di Alexis Gougeard (Ag2r La Mondiale), Stéphane Rossetto (Cofidis),Lukas Wisnowski (Ccc), Lars Bak (Dimension Data) e Paul Ourselin (Total Direct Energie). I cinque battistrada arrivano ad un vantaggio massimo di 1'30''. Il gruppo si ricompatta a 2 km dall'arrivo e si avvia al prevedibile arrivo in volata. Solite schermaglie tra i favoriti, esce perfettamente Ewan che la spunta su Viviani. Terzo posto per Groenewegen, quarto Sagan. Le distanze della classifica generale restano invariate. Si riparte domani con la tappa Pont du Gard-Gap di 200 km.

Ordine d'arrivo

1. Caleb Ewan (Aus)

2. Elia Viviani (Ita)

3. Dylan Groenewegen (Ola)

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (Gbr) a 1'35''

3. Steven Krujiswijk (Ola) a 1'47''

4. Thibaut Pinot (Fra) a 1'50'

