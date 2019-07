Tour de France, corsa interrotta per neve: Bernal è la nuova maglia gialla

Svolta imprevedibile al Tour de France, la corsa si ferma in cima all'Izeran per una violenta gradinata: vittoria assegnata d'ufficio a Egan Bernal che diventa la nuova maglia gialla.

La Grande Boucle mette in scena la 19esima tappa, 126,5 km da Saint Jean de Maurienne a Tignes, la seconda del trittico alpino. Un appuntamento fondamentale per la classifica generale al momento apertissima, con ben cinque corridori racchiusi nello spazio di 2′. Attesi gli attacchi degli scalatori Pinot e Bernal che faranno di tutto per scalzare Julian Alaphilippe.

La Tappa

La 19esima tappa di 126,5 km da Saint Jean de Maurienne a Tignes presenta cinque i gran premi della montagna. Momento decisivo dopo 89 km con l’Iseran, tetto della corsa a 2770 metri mentre l’arrivo in salita, 7,4 km al 7%, potrebbe rinsaldare i distacchi accumulati nei chilometri precedenti. Il primo attacco di giornata vede protagonista Vincenzo Nibali insieme a Daniel Martin (Uae Team Emirates), Jesus Herrada (Cofidis) e Pello Bilbao (Astana). Intanti arriva il primo colpo di scena Thibaut Pinaut è costretto a ritirarsi per un problema alla coscia sinistra: il francese tra i più attesi della vigilia lascia la corsa tra le lacrime sulla Montée d’Aussois. Intanto ripresi i quattro leader, è partito un nuovo gruppo di 29 uomini, tra cui Nibali, Alejandro Valverde, Fabio Aru e Rigoberto Uran. I 29 uomini al comando hanno più di un minuto sul plotone. Sul Col d'Iseran, iniziano gli attacchi nel gruppo maglia gialla, il primo ad allungare è Thomas, che riesce a guadagnare terreno insieme a Kruijswijk. Alaphilippe perde contatto ed è rimasto da solo. La gara si infiamma: parte da solo Bernal con Barguil, Nibali, Yates e Uran a ruota. A 15” il gruppetto con Kruijswijk, a 1’05” la maglia gialla Alaphilippe. Bernal è maglia gialla virtuale con più di 1’30” di vantaggio su Alaphilippe. Bernal scollina da solo sull’Iseran, Yates è a pochi secondi e lo riprende in discesa. Il gruppo con Thomas scollina a 50”. Alaphilippe è segnalato a due minuti dal battistrada. Questa la situazione quando arriva un clamoroso colpo di scena: la strada è impraticabile in discesa per una violenta grandinata nell’ultimo tratto. Radio Corsa fa sapere che i tempi verranno presi al Gpm dell’Izeran dove Alaphilippe era transitato a 2’06” da Bernal. Il successo di oggi viene quindi assegnato allo stesso Bernal davanti a Yates e Barguil. Bernal è quindi nuova maglia gialla per 44 secondi su Alaphilippe. Terzo Thomas con 59'' di ritardo. Si riparte domani con l'ultima tappa alpina Albertville-Val Thorens di 130 km.

Ordine d'arrivo

1. Egan Bernal (Col)

2. Simon Yates (Gbr)

3. Warren Barguil (Fra)

Classifica Generale

1. Egan Bernal (Col)

2. Julian Alaphilippe (Fra) a 44''

3. Geraint Thomas (Gbr) a 59''

