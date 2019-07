Tour de France, Ewan vince l'ultima tappa: a Parigi il trionfo di Egan Bernal

Caleb Ewan vince in volata la ventunesima e ultima tappa del Tour de France davanti all'olandese Groenewegen e all'argentino Richeze.

Cala il sipario sullla Grande Boucle con la consueta passerella sugli Champs Elysées, appuntamento da sempre molto atteso per i velocisti. Una battaglia spettacolare tra i quattro favoriti principali, a partitre dall'azzurro Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) alla ricerca del guizzo vincente. Il principale avversario sarà Caleb Ewan (Lotto Soudal), unico ad aver già vinto due sprint e alla caccia di un clamoroso tris. Sempre da temere Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) e ovviamente Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

La 106esima edizione ha incoronato il colombiano Egan Bernal che conquista il primo Tour della carriera. Un risultato storico per il 22enne di Zipaquirà che diventa il primo sudamericano e il più giovane in assoluto dal dopoguerra a trionfare sulle strade francesi. Sul podio insieme a lui saliranno il compagno di squadra alla Ineos Geraint Thomas e l’olandese Kruijswijk. Saranno poi premiati la maglia verde Sagan (settima volta, record assoluto), la maglia a pois Bardet e di nuovo Bernal, come maglia bianca.

La Tappa

Sono 128 i chilometri in programma da Rambouillet a Parigi, con due Gpm di quarta categoria nella prima parte e poche particolarità nel percorso. A 66 km dal traguardo si arriverà a Parigi e dieci chilometri dopo si entrerà nel circuito finale sugli Champs Elysées, lungo 6,5 km e da ripetere otto volte. Naturalmente si procede ad andatura decisamente limitata mentre il gruppo procede compatto verso Parigi. Quattro uomini riescono a sganciarsi dal plotone: Omar Fraile (Astana), Tom Scully (Education First), Jan Tratnik (Bahrain-Merida) e Nils Politt (Katusha-Alpecin) riuscendo a guadagnare 25'' dal gruppo. Il gruppo si ricompatta quando mancano 10 km e si avvia all'attesissima volata. Solite schermaglie in vista del traguardo, il più pronto è Caleb Ewan che centra un fantastico tris. Secondo Groenewegen, terzo Richeze. Bernal in maglia gialla puà festeggiare la vittoria del Tour.

Ordine d'arrivo

1. Caleb Ewan (Aus)

2. Dylan Groenewegen (Ola)

3. Maximiliano Richeze (Arg)

Classifica generale

1. Egan Bernal (Col)

2. Geraint Thomas (Gbr) a 1'11''

3. Steven Kruiswijk (Ola) a 1'36''

4. Emanuel Buchmann (Ger) a 1'56''

5. Julian Alaphilippe (Fra) a 3'45''

