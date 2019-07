Tour de France, Ewan vince in volata l'undicesima tappa

Caleb Ewan (Lotto Soudal) vince in volata l'undicesima tappa del Tour de France davanti a Groenewegen, terzo Viviani.

Dopo la giornata di pausa, la seconda settimana della Grande Boucle riparte con un'altra tappa per velocisti, prima delle battaglie tra i favoriti sui Pirenei. Occasione ghiotta per Elia Viviani, beffato lunedì dopo aver già vinto a Nancy. Cercheranno invece il loro primo successo Trentin, Colbrelli e Nizzolo. Da tenere d'occhio i soliti Groenewegen, Ewan e Sagan. In testa alla classifica sempre Julian Alaphilippe, che proverà a difendere la maglia gialla anche nelle prossime dure tappe.

La Tappa

Appuntamento per le ruote veloci nell'undicesima tappa del Tour. I 167 km da Albi a Tolosa di fatto presentano soltanto due difficoltà altimetriche, entrambe nella prima metà: la Côte de Tonnac al km 32 e la Côte de Castelnau-de-Montmiral al km 77. Superata quest’ultima salita il percorso non presenta grosse insidie e si dovrebbe prestare ad una volata di gruppo. Praticamente immediata la prima fuga di giornata, di cui fanno parte i due Cofidis Anthony Perez e Stéphane Rossetto, Lilian Calmejane (Total Direct Energie) e Aimé De Gendt (Wanty-Groupe Gobert). Il vantaggio dei quattro si stabilizza intorno ai 2'50''. Quando mancano 9 km De Gendt attacca e rimane in testa da solo. Gli altre tre attaccanti di giornata vengono riassorbiti dal gruppo, che si trova a 40'' dal battistrada. Il belga viene ripreso quando mancano 4 km. Il gruppo compatto si avvia verso la volata finale, stavolta la spunta Ewan che supera di un soffio Groenewegen, terzo Viviani. Restano invariate le distanze nella classifica generale. Si riparte domani con la prima tappa pirenaica Tolosa-Bagnéres de Bigorre di 202 km.

Ordine d'arrivo

1. Caleb Ewan (Aus)

2. Dylan Groenewegen (Ola)

3. Elia Viviani (Ita)

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas a 1'12''

3. Egan Bernal (Col) a 1'16''

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?