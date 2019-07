Tour de France, impresa di Elia Viviani: vince in volata la quarta tappa

Elia Viviani vince in volata la quarta tappa del Tour de France, è il primo successo in carriera per il ciclista veronese alla Grande Boucle, 77 anni dopo la vittoria di Fausto Coppi a Nancy.

Quarta tappa al Tour da Reims a Nancy: in maglia gialla parte Julian Alaphilippe dopo il blitz vincente di ieri a Épernay. Nuova occasione per i velocisti e dunque possibile rivincita per Elia Viviani, alla ricerca della prima vittoria dopo la delusione della prima tappa ma insidiato da temibili avversari come Groenewegen, Ewan, Kristoff e Sagan.

La Tappa

I 213,5 km in programma da Reims a Nancy sono in prevalenza pianeggianti. Previsti soltanto due Gpm, entrambi di quarta categoria: il primo, la Cote de Rosières (1 km al 7%), è posizionato al km 121, mentre il secondo la Cote de Maron (3,2 km al 5% di pendenza media) può risultare decisivo per l'esito della tappa. Lo scollinamento avviene a 15 km dall'arrivo: poi discesa e pianura fino all'arrivo. Dopo pochi chilometri la prima fuga della giornata con il belga Frederik Backaert, il francese Yoann Offredo (entrambi della Wanty-Gobert) e poi lo svizzero Michael Schär (Ccc). I tre battistrada raggiungono un vantaggio di 3'30'' sul gruppo che mantiene la situazione sotto controllo. Il francese Offredo è il primo a perdere contatto e viene riassorbito dal gruppo, mentre Backaert e Schär proseguono la loro azione che ha però vita breve, la loro fuga termina quando mancano 16 km all'arrivo e cominciano le schermaglie in vista della volata finale. Arriva il finalmente il sigillo del ''profeta'' Elia Viviani che con una fantastica volata precede Kristoff, terzo Ewan, quarto Sagan. Restano immutate le distanze nella classifica generale. La corsa riprende domani con la quinta tappa da St. Dié des Vosges a Colmar.

Ordine d'arrivo

1. Elia Viviani (Ita)

2. Alexander Kristoff (Nor)

3. Caleb Ewan (Aus)

4. Peter Sagan (Svk)

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Wout van Aert (Bel) a 20''

3. Steven Kruijswijk (Ola) a 25''

4. George Bennet (Aus) s.t.

