Tour de France, la Jumbo Visma vince la crono a squadre: Teunissen resta in maglia gialla

Il Team Jumbo Visma ha vinto la seconda tappa del Tour De France, precedendo di venti secondi la Ineos di Thomas: con questo successo Mike Teunissen resta in maglia gialla.

Seconda tappa e primo momento di svolta al Tour de France dopo l'arrivo in volata di ieri, oggi si rimane a Bruxelles per la spettacolare cronometro a squadre che potrà provocare scossoni nella classifica generale, di sicuro una delle prove più temute dagli scalatori puri. La principale favorita per il successo di tappa è sicuramente il Team Ineos, con Geraint Thomas e Egan Bernal determinati ad avvantaggiarsi sin da subito sulla concorrenza mentre le avversarie più accreditate dovrebbero essere la Deceuninck-QuickStep e la Jumbo-Visma.

La Tappa

Il tracciato misura in tutto 27,6 chilometri, con partenza dal Palazzo Reale e arrivo sotto l'Atomium, il monumento alla scienza e all'uso dell’atomo collocato nel parco Heysel e costruito in occasione dell’Expo del 1958, proprio lo stesso anno in cui il Tour partì dalla capitale belga per l'ultima volta prima dell'edizione in corso. Nel complesso il percorso si presenta senza grandi complessità e particolarmente adatto alle formazioni che annoverano nei loro ranghi gli specialisti delle prove contro il tempo, grazie anche ai lunghi boulevard che permetteranno di mantenere un'andatura molto elevata.

Dominio assoluto della Jumbo Visma che con una prestazione straordinaria sbaraglia la concorrenza della Ineos di Thomas, Bernal e Moscon con 20 secondi di vantaggio. La Deceuninck Quick-Step di Elia Viviani è terza all'arrivo a soli 82 centesimi dalla Ineos. Soddisfazione per Vincenzo Nibali che con la sua Bahrain-Merida, nona a 36'' dai vincitori, paga solo 16'' da Bernal e Thomas e 3'' da Pinot, ma ne guadagna 6 su Fuglsang e Adam Yates, 30'' su Quintana, Landa e Valverde. Con questa prova, Mike Teunissen conserva consolidando la maglia gialla conquistata con la volata di ieri. Si riparte domani con la tappa Binche-Epernay di 214 km.

Ordine d'arrivo

1. Jumbo-Visma in 28’57” (media 57,2 km/h)

2. Team Ineos +20”

3. Deceuninck-Quick-Step +21”

4. Team Sunweb +26”

5. Katusha-Alpecin +26

Classifica generale

1. Mike Teunissen (Ola) 4h 51' 34''

2. Wout van Aert (Bel) a 10''

6. Gianni Moscon (Ita) a 30''

8. Geraint Thomas (Gbr) s.t.

10. Elia Viviani (Ita) a 31''

42. Vincenzo Nibali (Ita) a 46''

