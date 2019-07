Tour de France, Teunissen vince in volata e conquista la prima maglia gialla

Mike Teunissen vince la prima tappa del Tour de France in volata davanti a Peter Sagan e a Caleb Ewan e conquista la prima maglia gialla.

Il Tour de France numero 106 parte oggi con una tappa in linea di 194,5 km con partenza e arrivo a Bruxelles. E’ la seconda volta nella storia che il Tour parte dalla capitale belga, dopo l’edizione 1958: scelta in onore di Eddy Merckx a 50 anni dalla prima delle cinque vittorie. Riflettori puntati sull'azzurro Elia Viviani, il 30enne veronese della Deceuninck-Quick Step è uno dei favoriti insieme all'olandese Groenewegen, l'australiano Caleb Ewan e il norvegese Alexander Kristoff, senza dimenticare lo slovacco Peter Sagan e cercherà di sfatare un lungo digiuno: L’Italia non conquista la prima maglia gialla dopo una tappa in linea addirittura dal 1948 con Gino Bartali.

La Tappa

Si parte dal cuore di Bruxelles con il re Filippo a dare il via: nella prima parte della tappa si affronteranno due storici Muri del Giro delle Fiandre, il Grammont e il Bosberg. L'inizio è subito scoppiettante con quattro uomini in fuga: Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), Natnael Berhane (Cofidis), Mads Wurtz Schmidt (Katusha-Alpecin) e Greg Van Avermaet (CCC Team). I quattro fuggitivi raggiungono un vantaggio massimo di quattro minuti ed è il campione olimpico Van Avermaet primo insieme a Meurisse sul Bosberg a vestire la prima maglia a pois. Dopo poco il ciclista belga si rialza sui pedali mentre gli altri tre continuano la loro fuga. Il gruppo si compatta quando mancano 70 km dall'arrivo mentre Elia Viviani deve fronteggiare un'improvvisa foratura ma rientra per fortuna nel gruppo dei favoriti di giornata. Attacco improvviso di Stephane Rossetto (Cofidis), il corridore francese prova ad evadere dal gruppo principale a 58 km dal traguardo e sale fino a 1'30'' di vantaggio ma il gruppo controlla in tranquillità. Il francese viene ripreso a 9 km dall'arrivo e partono le prime schermaglie in vista dello sprint. Una bruttissima caduta spacca il gruppo, coinvolto anche Groenewegen. Davanti restano una trentina, vince al fotofinish l’olandese Mike Teunissen (Jumbo-Visma) che beffa Peter Sagan al fotofinish e si prende la prima maglia gialla del Tour. Terzo Ewan, bene gli italiani: quarto Nizzolo, quinto Colbrelli, settimo Trentin, nono Viviani. Si riparte domani con la seconda tappa, la cronometro a squadre sempre a Bruxelles dal Palazzo Reale all'Atomium.

