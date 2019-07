Tour de France, Pinot vince sul Tourmalet: Alaphilippe sempre più padrone

Thibaut Pinot vince la 14esima tappa del Tour de France dopo una splendida battaglia sul Tourmalet davanti ad Alaphilippe e Kruijswijk.

La Grande Boucle riparte con la 14esima attesissima tappa con partenza da Tarbes e arrivo sul Tourmalet, a quota 2.115 metri, prima delle 7 montagne di questa edizione sopra i 2.000 metri. Una frazione breve ma molto intensa, con l’ascesa finale che potrà davvero far male. Sarà sfida vera per coloro che ambiscono alla vittoria finale: il leader Julian Alaphilippe proverà a conservare il primato. Alle sue spalle saranno agguerriti tutti i big a partire da Geraint Thomas ed Egan Bernal. In casa azzurra speranze affidate alla coppia Vincenzo Nibali e Fabio Aru.

La Tappa

Arriva una delle tappe decisive per la vittoria finale: i 117,5 km da Tarbes al mitico Tourmalet, la vetta scalata più volte dalla storia del Tour (82 volte). La resa dei conti avverrà proprio sul Col du Tourmalet, 19 km con una pendenza media del 7,4% e massima del 10,9% nel tratto finale dove non sarà più possibile nascondersi: il gruppo dei migliori diminuirà gradualmente e ci sarà una selezione naturale tra chi avrà più forza nelle gambe. Dopo tanti tentativi, la fuga di giornata si forma sul primo Gpm con Vincenzo Nibali, Peter Sagan e altri 15 uomini. All'inizio del Col du Soulor: i fuggitivi che hanno circa 3′ di margine sul gruppo. Allungo improvviso di Wellens, alla sua ruota si portano Nibali ed Elie Gesbert (Arkéa-Samsic). Quando mancano 29 km, sii ricompattano i due gruppi di fuggitivi e la testa della corsa è composta da otto corridori: Nibali, Gesbert, Wellens, Sanchez, Kamma, Zakarin, Calmejane e Sicard. Nel tratto di falsopiano attacca Roman Sicard (Direct Energie), il francese imbocca il Tourmalet con 50″ su Gesbert e Calmejane. A 1’23” il gruppo maglia gialla mentre Nibali, Sagan e Wellens, dopo le energie spese in fuga, si staccano subito. Gesbert riprende e stacca Sicard, dopo che Camlejane si era rialzato. Ora è il corridore dell’Arkea-Samsic in testa da solo, con 50” di margine sul gruppo maglia gialla. Il gruppo alza i ritmi e riprende anche Gesbert, ora non ci sono più fuggitivi davanti al plotone. A meno 9 km attacca il campione nazionale francese Warren Barguil (Arkea-Samsic) che mantiene 15'' di margine. Ripreso Barguil, gruppo maglia gialla che torna compatto. All'ultimo km si stacca Thomas e restano in sei davanti: Buchmann, la maglia gialla Alaphilippe, Kruijswijk, Pinot, Bernal e Landa. L'allungo decisivo è di Thibaut Pinot a 500 metri dall'arrivo, il francese arriva prima sul Tourmalet, secondo Alaphilippe, terzo Kruijswijk, entrambi a 6'' secondi. Thomas chiude a 36'' e ora ha 2'02'' di ritardo. Si riparte domani con una nuova tappa sui Pirenei Lomoux-Foix Prat d'Albis di 185 km.

Ordine d'arrivo

1. Thibaut Pinot (Fra)

2. Julian Alaphilippe (Fra) a 6''

3. Steven Kruijswijk (Ola) st

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (Gbr) a 2’02”

3. Steven Krujiswijk (Ola) a 2’14”

