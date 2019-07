Tour de France, trionfa Alaphilippe: è la nuova maglia gialla

Julian Alaphilippe trionfa nella terza tappa del Tour de France, con una splendida fuga a 15 km dall'arrivo, il cicilista francese è la nuova maglia gialla.

Il Tour riparte con Mike Teunissen in giallo con 10'' di vantaggio sui compagni Van Aert, Kruijswijk, Martin e Bennet. Dopo tre giorni in Belgio, il gruppo approderà in terra transalpina. Si partirà comunque dalla terra di Eddie Merckx, esattamente da Binche, per poi transitare in Francia dopo circa 100 km di gara. Sembra una giornata adatta a corridori come Sagan, Alaphilippe, Matthews, Van Aert, magari agli azzurri Bettiol, Trentin e Colbrelli.

La Tappa

La terza tappa del Tour de France si snoda per 215 km: partenza da Binche (Belgio) e traguardo ad Epernay. Il profilo di questa frazione è pianeggiante per lunga parte, ma poi nel finale ci sono una serie di piccole salite che potrebbero vivacizzare la corsa. L'inizio è subito movimentato con cinque corridori all’attacco: Stephane Rossetto (Cofidis), Tim Wellens (Lotto Soudal), Paul Ourselin (Total Direct Energie), Yoann Offredo (Wanty-Gobert), Anthony Delaplace (Arkea Samsic). I fuggitivi raggiungono un vantaggio di cinque minuti e Wellens diventa maglia gialla virtuale. Il gruppo comincia ad alzare i ritmi prima con la Deceuninck-Quick Step di Alaphilippe e poi con la Jumbo-Visma della maglia gialla Teunissen e il vantaggio cala progressivamente. Prima del tratto in salita, a 48 km dall'arrivo attacco in solitario del Belga Wellens che scollina per primo sul Gpm con un vantaggio di 2'20''. Sulla Cote de Mutigny colpo di mano di Alaphilippe, che raggiunge e sorpassa Wellenscomplice una foratura per il belga. Il francese è in testa da solo mentre perde contatto dal gruppo la maglia gialla Teunissen. Alaphilippe tiene duro e va a vincere grazie alla sua azione poderosa conquistando anche la maglia gialla. A 26 secondi il gruppo con i favoriti, regolato da Matthews su Stuyven. Sesto Trentin, settimo Colbrelli. Si riparte domani con la quarta tappa da Reims a Nancy di 215 km.

Ordine di arrivo

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Michael Matthews (Aus) a 26''

3. Jesper Stuyven (Bel) st

4. Greg Van Avermaet (Bel) st

5. Peter Sagan (Svk) st

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Wout van Aert (Bel) a 20''

3. Steven Kruijswijk (Ola) a 25''

4. George Bennet (Aus) s.t.

