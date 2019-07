Tour de France, trionfa De Gendt: Ciccone perde la maglia gialla

Thomas De Gendt conquista l'ottava tappa del Tour de France: Alaphilippe scalza Ciccone e riconquista la maglia gialla.

Il Tour riparte con l'ottava tappa, un percorso ricco di saliscendi con tante insidie da Macon a Saint Étienne. Per Giulio Ciccone non è scontato difendere la maglia gialla dato che Alaphilippe, insegue a soli 6 secondi: al traguardo saranno in palio 10” di abbuono al vincitore, 6” e 4” al secondo e al terzo. Ma non è finita: in cima all’ultimo Gpm di giornata vengono assegnati 8, 5 e 2 secondi bonus ai primi tre. Peter Sagan e Julian Alaphilippe i grandi favoriti di giornata, entrambi si sono già imposti una volta a testa in questa Grande Boucle.

La Tappa

La tappa odierna si snoda per 200 km da Mâcon a Saint-Étienne. È una frazione nervosa, imprevedibile, perfetta per chi avrà voglia di tentare qualche colpo di mano. In programma ci sono quasi 3500 metri di dislivello: non c’è praticamente un chilometro pianeggiante, dunque grande spazio per gli attaccanti. La fuga di giornata vede protagonisti quattro corridori in fuga: Ben King (Dimension Data), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Niki Terpstra (Total Direct Energie), Alessandro De Marchi (Ccc). I quattro battistrada raggiungono un vantaggio di 4'40''ma intorno al 60 km King e Terpstra perdono contatto e sono riassorbiti dal gruppo. De Marchi e De Gendt continuano la fuga a due mentre Ciccone controlla con grande attenzione la situazione. In salita De Gendt stacca De Marchi. Il finale si fa infuocato: Alaphilippe scatta e prende i 5” di abbuono al Gpm. Nibali intanto cede, lo Squalo ha pagato le pendenze di questa Cote. Intanto Alaphilippe è andato via con Pinot, è a 19” da De Gendt e ha 10” di vantaggio sul gruppo principale. De Gendt resiste e passa per primo a Saint Etienne, secondo Pinot, terzo Alaphilippe che torna maglia gialla con 23'' di vantaggio sull'italiano Ciccone. Il gruppo principale arriva con 24” di ritardo. Ci sono tutti i big tranne Vincenzo Nibali. Si riparte domani con la nona tappa Saint Etienne-Brioude di 140 km.

Ordine d'arrivo

1. Thomas De Gendt (Bel)

2. Thibaut Pinot (Fra) a 6''

3. Julian Alaphilippe (Fra) st

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Giulio Ciccone (Ita) a 23''

3. Thibaut Pinot (Fra) a 53''

