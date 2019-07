Tour de France, trionfa Impey: Alaphilippe difende la maglia gialla

Il campione nazionale sudafricano Daryl Impey vince la nona tappa del Tour de France, precedendo in una volata a due il belga Tiesj Benoot.

Nel giorno della festa nazionale francese, il Tour riparte con Julian Alaphilippe in maglia gialla, chiamato a gestire un vantaggio di 23'' su Ciccone e 53'' su Pinot. Va in scena la nona tappa: partenza da Sain Etienne e arrivo a Brioude, la città di Romain Bardet. Un'altra frazione mista, dal percorso ondulato che potrà reagalare epiloghi imprevisti. Possibili favoriti Peter Sagan e Michael Matthews, da non sottovalutare Van Avermaet, Van Aert e gli italiani Trentin e Colbrelli ma attenzione soprattutto ai corridori francesi, Alaphilippe su tutti, che nel giorno della presa della Bastiglia, proveranno ad entrare nell’azione giusta.

La Tappa

Si corre la nona tappa, 170,5 km da Saint-Étienne a Brioude, ricchi di insidie, con una finale adatto ai corridori da classiche, ma che potrebbe riservare grandi colpi di scena. Tre i Gpm: sarà decisiva l'ultima salita della giornata la Cote de Saint-Just (3,6 km al 7,2%), in cima alla quale è posto anche il bonus sprint che assegna abbuoni per la classifica generale. Dallo scollinamento al traguardo ci saranno poi 13 km praticamente tutti in discesa. La prima fuga di giornata vede protagonisti 15 corridori: Lukas Postlberger (Bora-Hansgrohe), Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), Ivan Garcia Cortina e Jan Tratnik (Bahrain-Merida), Marc Soler (Movistar), Tony Martin (Jumbo-Visma), Simon Clarke (Education First), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Jasper Stuyven (Trek Segafredo), Nicolas Roche (Team Sunweb), Jesus Herrada (Cofidis), Tiesj Benoot (Lotto Soudal), Romain Sicard (Total Direct Energie), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) e Anthony Delaplace (Arkea-Samsic). Gli uomini al comando raggiungono un rassicurante vantaggio di 10'20'', percorsi i primi 50 km di corsa. Cominciano numerose schermaglie, parte prima in contropiede Postlberger, che viene subito ripreso ma la situazione è in continua evoluzione. Sull’ultimo dentello di giornata attacca Benoot, ma Impey risponde prontamente. i due arrivano fino al traguardo con Impey a vincere comodamente la volata a due. Alle loro spalle Tratnik arriva davanti a Naesen e Stuyven. Giornata ttranquilla per Alaphilippe, nel gruppo dei migliori non c’è più Vincenzo Nibali, staccatosi di nuovo in salita. Le distanze della classifica generale restano invariate, si riparte domani con la tappa di 218 km Saint Flour-Albi.

Ordine d'arrivo

1. Daryl Impey (Sfa)

2. Tiesj Benoot (Bel)

3. Jan Tratnik (Slo)

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Giulio Ciccone (Ita) a 23''

3. Thibaut Pinot (Fra) a 53''

