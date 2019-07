Tour de France, Van Aert beffa Viviani: Alaphilippe sempre in maglia gialla

Wout Van Aert vince in volata la decima tappa del Tour de France beffando di pochi centimetri Elia Viviani.

La prima settimana della Grande Boucle si conclude con una frazione lunga ma non troppo impegnativa, adatta ai velocisti da Saint-Flour ad Albi. Nuova possibilità per Viviani,, già vincitore a Nancy, che dovrà guardarsi dai soliti Groenewegen, Ewan e Sagan. Cercheranno il loro primo successo anche Trentin, Colbrelli e Nizzolo, più volte piazzati. Non dovrebbero esserci grossi problemi per Julian Alaphilippe, chiamato a difendere la maglia gialla su un percorso privo di particolari insidie.

La Tappa

La decima tappa del Tour si snoda per 217 km da Saint-Flour ad Albi in un percorso che presenta presentano quattro Gpm, tutti lontani dal traguardo e relativamente semplici. Il finale tuttavia è piuttosto mosso e potrebbe restare nelle gambe degli sprinter o favorire eventuali iniziative coraggiose. Dopo qualche scaramuccia iniziale, sei uomini prendono il largo: Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Michael Schär (Ccc), Natnael Berhane (Cofidis), Anthony Turgis (Total Direct Energie), Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) e Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert), che acquistano un vantaggio massimo di 3 minuti sul gruppo maglia gialla. Quando mancano 25 km sono ripresi i fuggitivi. Esplode la corsa, diverse squadre ora cercano di sfruttare il vento laterale per creare i ventagli. La testa della corsa, di cui fanno parte la maglia gialla Alaphilippe e la maglia verde Sagan, ha circa mezzo minuto di vantaggio sul secondo gruppo, con Bennett, Fuglsang, Pinot, Uran, Ciccone, Porte e Nibali. Si arriva alla volata con il belga Van Aert che beffa di pochissmo Viviani ed Ewan mentre il secondo gruppo arriva con 1'40'' di distacco. In classifica generale Alaphilippe guida su Thomas e Bernal. Domani giornata di riposo, si riparte con la tappa di 167 km Albi-Tolosa.

Ordine d'arrivo

1. Wout Van Aert (Bel)

2. Elia Viviani (Ita)

3. Caleb Ewan (Aus)

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas a 1'12''

3. Egan Bernal (Col) a 1'16''

